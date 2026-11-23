La tensión dentro de ‘La Granja VIP' alcanzó un nuevo punto máximo luego de que Daniela Alexis, conocida popularmente como "La Bebeshita", asegurara frente a las cámaras y ante su compañero Kevyn Contreras "Bicolor" que se encuentra esperando un hijo de él.

El anuncio tomó por sorpresa tanto a los habitantes como a la audiencia, aunque los rumores venían gestándose desde días atrás. Durante la convivencia, la influencer comentó que presentaba náuseas y un retraso menstrual, lo que llevó a otros participantes, entre ellos Valentino y Natalia Alcocer, a especular abiertamente sobre un posible embarazo.

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¿Cómo fue la declaración de “Bebeshita” sobre su supuesto embarazo?

La influencer reveló esto a Kevyn durante el último encuentro entre ambos en la sección "El Entrevistadero". Antes de soltar la bomba, Daniela Alexis confrontó al comediante llamándolo "poco hombre", acusándolo de haberla humillado durante 11 semanas y asegurando que no desea verlo más.

Tras esto; "La Bebeshita" le afirmó que le había cambiado la vida, que estaba embarazada de él y que "se verían en nueve meses afuera", sorprendiendo al público y al mismo Kevyn que quedó atónito ante las cámaras de ‘La Granja VIP'. El comediante permaneció congelado y con la boca abierta ante la situación.

JAJAJAJAJAJAJAJA Perdón pero no puedo, @lagranjavipmx ya no sabe qué inventar....Kevyn y Bebeshita se despiden y al final Bebeshita le dice a BiMongol que está embarazada 🤣🤣🤣🤣 #CapatazVIP #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX https://t.co/fQw4X6sr0v — Gerardo Perry (@gerardoperry) November 24, 2026

Sin embargo, la declaración ha sido recibida con fuerte escepticismo por parte de los seguidores del programa en redes sociales. Gran sector del público sospecha que la confesión podría tratarse de una broma pesada o de un recurso planeado para generar más vistas.

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