El equipo de representación del comediante regio Kevyn Contreras, conocido como “Bicolor”, emitió un comunicado oficial para exigir una disculpa pública a nivel nacional a la influencer Daniela Alexis conocida como “La Bebeshita” y a la producción del reality show ‘La Granja VIP’.

Esta solicitud nace después de que la influencer insinuara en plena transmisión en vivo estar embarazada del participante. Ante este revuelo mediático, el equipo del comediante usó las cuentas oficiales del mismo para emitir una postura relacionada al supuesto embarazo.

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¿Qué dijo el equipo de Kevyn sobre el supuesto embarazo?

La polémica estalló cuando Daniela le reclamó al comediante por su falta de respaldo durante el encierro y cerró su intervención con la frase: "Te veo en nueve meses", dejando desconcertado a Contreras, quien negó la versión repetidamente ante las cámaras. Sin embargo; el revuelo ya había comenzado en redes.

Ante la situación, el denominado Equipo Bicolor publicó un posicionamiento en las cuentas oficiales del comediante reprobando la ligereza con la que se abordó el tema al aire y advirtiendo sobre posibles consecuencias jurídicas. El comunicado exigió una retractación pública a nivel nacional por el manejo del tema, solicitando respeto.

Comunicado del Equipo Bicolor difundido en redes. / Instagram: kevyncontrerasbicolor

Tras salir del programa, La Bebeshita pidió a través de una transmisión en vivo no tomar con literalidad lo sucedido en el reality show. Aunque aludió a malestares médicos e hidratación, no mostró evidencia de un embarazo y moderó sus declaraciones ante la amenaza de posibles acciones por daño moral.