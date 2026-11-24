La polémica sigue creciendo dentro y fuera de La Granja VIP, ahora las cosas se pusieron muy tensas, tras la salida de la Bebeshita, quien se despidió de una peculiar forma de Kevyn ‘Bicolor’, tras ser eliminada del reality.

La influencer tuvo la oportunidad de despedirse de Kevyn ‘Bicolor’, pero al hacerlo le reveló lo que sentía y le comentó que lo odiaba por cambiarle la vida, pero las cosas se complicaron cuando afirmó que se iban a ver en nueve meses.

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"Te odio más porque me cambiaste la vida, te veo en nueve meses”

¿Cuál fue la reacción de Kevyn ‘Bicolor’?

Ante esta situación, el equipo de Kevyn ‘Bicolor’ no dudo en lanzar un comunicado sobre las declaraciones de Bebeshita. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, su equipo pidió una disculpa pública por parte de la producción y de Bebeshita, esto por la forma en que se tocó un tema tan sensible.

"Como Equipo Bicolor, pedimos a la producción y a Daniela que ofrezca una disculpa pública a nivel nacional por la manera en que se abordó un tema tan delicado en el programa"

En el texto se lee que piden respeto para los hijos y familiares de Kevyn ‘Bicolor’, pidiendo que todo sea revisado con seriedad.

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"Pedimos respeto para los niños y sus familiares, así como para Kevyn y la imagen que ha construido dentro del reality. Esperemos que esta situación se atienda con la seriedad que merece, sin necesidad de llegar a instancias legales"

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