Eclipse solar del 12 de agosto de 2026: países donde se verá y por qué será histórico

El próximo 12 de agosto de 2026 ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años: un Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 que podrá observarse en distintas regiones de Europa y Norteamérica.

El evento será especialmente importante porque se convertirá en el primer eclipse total de Sol que atraviese Europa desde 2006, poniendo fin a una sequía astronómica de dos décadas para millones de aficionados y especialistas.

La trayectoria del eclipse comenzará sobre el océano Ártico, cerca del polo norte, antes de desplazarse hacia el hemisferio occidental. Aunque el fenómeno parcial será visible en partes de Norteamérica, Europa y el norte de África, solo algunos países podrán disfrutar completamente de la oscuridad total provocada por la Luna.

Los lugares privilegiados donde podrá apreciarse el eclipse total serán Groenlandia, Islandia y España.

Uno de los puntos más destacados será Reikiavik, capital islandesa por donde cruzará la umbra del eclipse, es decir, la zona donde el Sol quedará completamente cubierto.

En España, varias ciudades del norte vivirán el fenómeno total, entre ellas La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao y Zaragoza.

El eclipse también rozará algunas localidades de Portugal, aunque en esa zona la duración del fenómeno total será de apenas unos segundos.

Astrónomos consideran que España se convertirá temporalmente en uno de los centros mundiales de observación astronómica, ya que además del eclipse de 2026, el país volverá a experimentar otro eclipse total el 2 de agosto de 2027, cuando la sombra lunar cruce el sur de la península ibérica y el norte de África.

A pesar de que parte de Norteamérica sí podrá observar el fenómeno de manera parcial, México no tendrá visibilidad del eclipse del 12 de agosto de 2026, ni siquiera parcialmente.

De acuerdo con especialistas, el próximo eclipse parcial visible en territorio mexicano ocurrirá hasta el 26 de enero de 2028, mientras que el siguiente eclipse total de Sol que podrá observarse en México llegará hasta el 30 de marzo de 2052.