Universidad Tecnológica del Mar abrirá en Progreso con expectativa de 300 alumnos

La expansión educativa impulsada por los gobiernos federal y estatal en Yucatán sumará un nuevo proyecto en la costa: la Universidad Tecnológica del Mar de Yucatán (UTMY) iniciará operaciones en Progreso al concluir el actual ciclo escolar, con una matrícula proyectada de 300 estudiantes.

El objetivo es acercar oportunidades profesionales a jóvenes que históricamente han tenido que migrar diariamente a Mérida para continuar sus estudios.

El anuncio ocurre apenas unos días después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán, donde inauguró un nuevo plantel del CBTIS en Ciudad Caucel y la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, proyectos que forman parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura educativa en el Sureste y responder al crecimiento poblacional de la zona metropolitana de Mérida.

Ahora, el Gobierno del estado busca replicar ese impulso en el litoral yucateco mediante una universidad enfocada en sectores vinculados con la economía marítima, portuaria y turística de Progreso.

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El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), Juan Balam Várguez, informó que la convocatoria de ingreso se encuentra abierta: “Estamos calculando que unos 300 alumnos, si logramos la meta, iniciarán”.

Un plantel pensado para la costa yucateca

La nueva institución surge en medio del acelerado crecimiento económico y logístico que vive Progreso, particularmente por la ampliación del Puerto de Altura, el aumento de inversiones inmobiliarias, el dinamismo turístico y los proyectos de infraestructura vinculados al Corredor Interoceánico y al Tren Maya.

Actualmente, cientos de jóvenes de municipios costeros deben trasladarse diariamente a Mérida –o incluso abandonar sus comunidades– para cursar estudios universitarios, situación que en muchos casos deriva en deserción escolar por los costos de transporte, alimentación y vivienda. La apuesta estatal busca reducir esa brecha educativa.

De acuerdo con la Segey, la Universidad del Mar estará orientada a carreras relacionadas con actividades marítimas, logística portuaria, turismo, servicios y sectores estratégicos para el desarrollo económico de la costa yucateca.

El Gobierno estatal considera que la formación de capital humano especializado será clave para responder a la transformación económica que enfrenta Progreso, puerto que en los últimos años ha incrementado su relevancia comercial y turística dentro de la Península.

Promoción en las preparatorias del litoral

Balam Várguez explicó la estrategia de difusión académica de la Universidad del Mar: “Estamos en un momento de promoción, dando a conocer la oferta en los planteles de educación media superior, principalmente en la zona costera, con el propósito de atraer a estos jóvenes”, indicó.

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La intención es captar estudiantes de Progreso y de comunidades cercanas donde históricamente el acceso a la educación superior ha sido limitado.

Campus aún en gestión

Aunque el proyecto ya comenzó su fase de promoción, la infraestructura definitiva todavía se encuentra en proceso de planeación.

El titular de la Segey reconoció que continúan las gestiones para concretar el terreno y los recursos económicos necesarios para construir el campus universitario. “El Gobernador está haciendo la gestión para los recursos que se requieren para la construcción”, afirmó.

El proyecto forma parte de una nueva etapa de expansión educativa en Yucatán, donde tanto la federación como el Gobierno estatal han comenzado a apostar por nuevos espacios universitarios y tecnológicos para atender la creciente demanda de educación superior, particularmente en municipios con rápido crecimiento urbano y económico.