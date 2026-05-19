SRE revela obstáculos en extradiciones entre México y Estados Unidos

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, autoridades federales dieron a conocer cifras sobre procesos de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, revelando retrasos y obstáculos en solicitudes de extradiciones y detenciones provisionales.

El encargado de presentar los datos fue el canciller Roberto Velasco, quien expuso el panorama actual entre ambos países en materia de colaboración jurídica.

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De acuerdo con lo informado, México ha emitido 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos; sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ninguna entrega derivada de esas solicitudes. Además, el funcionario señaló que las autoridades estadounidenses han requerido información complementaria en 47 de 50 solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno mexicano.

La exposición se presentó en medio del debate reciente sobre mecanismos de cooperación bilateral y los criterios legales utilizados en ambos países para procesar peticiones de extradición. En días anteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que Estados Unidos rechazó al menos 36 solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición por considerar insuficientes las pruebas presentadas.

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Especialistas han explicado que los procedimientos de extradición entre México y Estados Unidos están regulados por acuerdos bilaterales y pueden extenderse por distintos factores, entre ellos la revisión de pruebas, requisitos jurídicos adicionales y solicitudes complementarias de información.

Las cifras presentadas durante la denominada “Mañanera del Pueblo” reavivaron la discusión sobre tiempos de respuesta y nivel de cooperación entre ambas naciones en asuntos relacionados con procuración de justicia y combate a delitos de alto impacto.