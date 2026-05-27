“Las acorrala, les lanza besos": Señalan a vecino por presunto acoso a menores en Tierra Maya de Cancún

Dos menores que fueron resguardadas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tras presuntos episodios de violencia en el hogar enfrentan ahora una nueva situación de riesgo en el fraccionamiento Tierra Maya, ubicado en Cancún, donde parientes denunciaron que un vecino presuntamente las hostiga y acosa de manera constante cuando salen de su vivienda. A pesar de pedir apoyo a la Policía, les dijeron que deben poner una denuncia formal.

Las niñas, de 11 y 12 años, quedaron bajo el cuidado de una tía como parte de la red de apoyo familiar, luego de que autoridades intervinieran por conflictos de violencia doméstica en su hogar de origen. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de la mujer, ahora atraviesan una segunda etapa de revictimización.

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“Las encuentra en la calle, las acorrala, les lanza besos y dice cosas que ellas ni entienden”, relató la tutora temporal, quien aseguró que el individuo aprovecha principalmente los fines de semana para acercarse a las menores, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Según explicó, el sujeto incluso habría dirigido expresiones como “hola, mi amor” a una de las niñas frente a ella, situación que provocó confrontaciones con el señalado y aumentó el temor de la familia ante una posible agresión mayor.

Afirmó que solicitaron apoyo de la Policía; sin embargo, les indicaron que debían acudir ante la Fiscalía General de Quintana Roo para presentar una denuncia formal. El problema, comentó, es que no cuentan con el nombre completo del individuo y únicamente saben dónde reside.

No obstante, jurídicamente es posible iniciar una carpeta de investigación “contra quien resulte responsable”, aun sin tener plenamente identificada a la persona denunciada. Basta con aportar información que permita ubicarla, como domicilio, características físicas, horarios o testimonios.

El caso también exhibe posibles vacíos en la atención institucional hacia menores que ya habían sido identificadas como víctimas de violencia familiar y que continúan bajo tutela y seguimiento de autoridades encargadas de la protección infantil.

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La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF tendría facultades para brindar acompañamiento legal y psicológico, además de presentar o respaldar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales o de Atención a la Mujer.

La preocupación de la familia radica en que desconocen si el hombre, quien vive en la segunda etapa del conjunto habitacional, cuenta con antecedentes o si ha incurrido en conductas similares con otras menores de la zona. Mientras tanto, las niñas permanecen bajo resguardo de sus parientes, aunque con temor incluso de salir al patio o caminar hacia la tienda por miedo a encontrarse nuevamente con el sujeto señalado