Jennifer Hudson, Laura Pausini y Robbie Williams, pero Tom Cruise se roba el show previo al Argentina vs. España

La Final del Mundial 2026 comenzó con una ceremonia llena de música, luces y figuras internacionales en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, donde Argentina y España saltaron a la cancha tras un espectáculo que elevó la emoción antes del partido por el título.

Uno de los momentos más destacados fue la aparición de Tom Cruise, quien dirigió un mensaje al público en el que destacó la capacidad del fútbol para unir a las personas y convertir a desconocidos en aficionados de un mismo deporte. Posteriormente, los campeones mundiales Mario Kempes y Andrés Iniesta fueron los encargados de presentar el trofeo de la Copa del Mundo.

A special message from Tom Cruise: pic.twitter.com/OrRKoqilee — Barça Archive (@BarcaArchive) July 19, 2026

La música fue protagonista del espectáculo

La cantante Jennifer Hudson interpretó una versión especial del himno nacional de Estados Unidos, mientras que Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger ofrecieron una actuación conjunta con la canción "Desire", elevando el ambiente en el estadio.

El espectáculo también contó con la participación de Post Malone, originario del estado de Nueva York, así como del creador de contenido IShowSpeed, quien abrió otro de los segmentos musicales con el tema "Champions".

Homenaje a Nueva York y desfile de las selecciones

Otro de los momentos más llamativos fue la interpretación de "America the Beautiful" por parte del tenor Christopher Macchio, acompañado por una enorme lona sobre el terreno de juego con imágenes representativas de Nueva York, como el Puente de Brooklyn, el Empire State Building y la Estatua de la Libertad.

La ceremonia de clausura también incluyó el desfile de las banderas de todas las selecciones participantes, la presentación oficial del trofeo, las alineaciones de Argentina y España, además de coreografías, efectos de iluminación y un espectáculo de pirotecnia antes del silbatazo inicial.

Un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl

La organización confirmó que el descanso de la Final del Mundial 2026 contará, por primera vez en la historia del torneo, con un espectáculo musical de aproximadamente 30 minutos, inspirado en el formato del Super Bowl.

Durante esa presentación actuarán Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, mientras que Chris Martin, vocalista de Coldplay, apareció antes del encuentro para anunciar el innovador espectáculo y animar al público a formar parte de la celebración. La producción del evento estuvo a cargo de Balich Wonder Studio, firma italiana especializada en espectáculos de gran escala.