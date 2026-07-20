¿Quién es Justo Aurelio? El empresario detenido en Mérida con bienes asegurados por más de 145 mdp

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Justo Aurelio Rivera Parrazales, empresario señalado como presunto operador financiero de un grupo delictivo con presencia en Yucatán y otras entidades del país.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

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De acuerdo con las autoridades, las investigaciones permitieron identificar diversos inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas, por lo que un juez autorizó cuatro órdenes de cateo que fueron ejecutadas de manera simultánea en distintos puntos de Mérida y en la comisaría de Komchén.

Durante los cateos fue detenido Rivera Parrazales, quien, según las líneas de investigación, fungía como uno de los principales presuntos responsables de articular esquemas de lavado de dinero para el denominado Cártel del Noreste. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la integración de la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

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En las diligencias también fueron asegurados 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, dinero en efectivo en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo, así como documentación y medios de almacenamiento digital relacionados con la investigación.

La FGR informó que el valor estimado de los bienes asegurados asciende a 145 millones 263 mil 946 pesos, monto que, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, representa un golpe relevante a la estructura financiera de la organización investigada. La dependencia reiteró que las indagatorias continúan.