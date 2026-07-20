Clima en Yucatán hoy 20 de julio: prevén lluvias por la tarde y calor de hasta 42 grados

Este lunes 20 de julio, el clima en Yucatán estará marcado por temperaturas de hasta 42° C y la probabilidad de lluvias durante la tarde en diversos municipios del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico oficial, el ingreso de aire marítimo tropical proveniente del Golfo de México y del Mar Caribe, en combinación con el establecimiento de una vaguada sobre la Península de Yucatán, favorecerá condiciones para precipitaciones en distintas regiones.

Noticia Destacada Clima extremo mantiene en alerta Yucatán; suma 62 afectados y lidera casos en la Península

Las autoridades detallaron que después de las 14:00 horas se esperan lluvias moderadas dispersas en los municipios de Tizimín, Sucilá, Panabá, Espita, Izamal y comunidades cercanas. Posteriormente, a partir de las 15:00 horas, podrían registrarse lluvias ligeras aisladas en municipios del centro y noroeste del estado, incluida la ciudad de Mérida.

Temperaturas de hasta 42 grados en Yucatán

A pesar de las lluvias pronosticadas, el ambiente continuará muy caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del territorio yucateco.

Procivy prevé temperaturas máximas de entre 36 y 42° C en los municipios del interior del estado, mientras que en la zona costera los valores oscilarán entre 30 y 32° C debido a la influencia del mar.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse hidratado, evitar actividades prolongadas bajo el sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

Noticia Destacada Polvo del Sahara en Yucatán, ¿hay mala calidad del aire? Estas son las recomendaciones

Viento y oleaje para este lunes

El viento soplará del sur por la mañana, con velocidades de 5 a 10 km/h. Por la tarde cambiará de dirección al este y noreste, con rachas de hasta 40 km/h en la costa y superiores en las zonas donde se desarrollen tormentas.

En el litoral yucateco se espera un oleaje aproximado de 1.5 metros de altura, por lo que se recomienda a pescadores, prestadores de servicios turísticos y embarcaciones menores mantenerse atentos a los avisos de las autoridades marítimas y de Protección Civil.

Recomendaciones por el clima en Yucatán

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, ya que las lluvias podrían presentarse acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica de manera puntual.

Asimismo, recordó no tirar basura en calles y alcantarillas para evitar encharcamientos, conducir con precaución durante las precipitaciones y mantenerse hidratado ante las altas temperaturas que continuarán predominando este lunes en Yucatán.