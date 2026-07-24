Aylín Mujica contó algunos detalles del fallecimiento de su hijo Maahez

Han pasado varios días desde que se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Mauro Menéndez, conocido en la industria musical como Maahez, el joven de 30 años, era hijo de la conductora Aylín Mujica.

En una entrevista, Aylín Mujica abrió su corazón y compartió cómo fue que se enteró de esta noticia, las complicaciones de salud que tuvo su hijo y sobre lo que ha tenido que vivir con Osamu Menéndez, padre del joven.

Noticia Destacada Filtran que Aylín Mujica no ha logrado repatriar el cuerpo de su hijo

Aylín Mujica revela los detalles del fallecimiento de su hijo

En una entrevista exclusiva con el programa ‘La Mesa Caliente’, Aylín Mujica aseguró que días antes su hijo estuvo en casa de su abuela, donde recibió cuidados de salud, pues tenía una fuerte gripe. En ese momento, el joven le reveló que le habían dicho que tenía neumonía.

“Me dice: ‘Sí, fui al hospital y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte, pero ya me dieron antibiótico y me siento al cien’”

Después, aseguró que tardó en comunicarse con su hijo, pero ya no fue posible, hasta que una amiga de Mauro le dio la noticia.

Noticia Destacada Aylín Mujica reapareció tras el funeral de su hijo Maahez

“Cuando le hablo, me contesta su amiga, que estaba en el hospital, y lo único que me dice es: ‘Mauro estaba jugando soccer viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo’. Lo revivieron aproximadamente cinco veces. La sexta me llamaron y la doctora me dijo: Tenemos que tomar una decisión"

Al llegar a Barbados, se enfrentó con una situación, pues no encontraban el cuerpo de su hijo:

"No aparecía el cuerpo de mi hijo hasta que yo le supliqué y le pedí a Mauro, ‘déjanos encontrarte’. Nos dijeron que el cuerpo estaba en la morgue, yo quería hablar con el doctor que lo atendió. Nadie sabía nada. Eh, nos fuimos a la morgue, la morgue la estaban remodelando y ahí no estaba el cuerpo de Mauro. Regresamos al hospital pidiendo por favor que nos dijeran el nombre del doctor. Nadie sabía nada. Nadie sabía nada. No había nada, nada. Era algo insólito. Hasta que nos vieron llorar inconsolablemente. Entonces nos dijo una persona, 'Ya encontramos el cuerpo de su hijo, está en una funeraria, pero la funeraria está cerrada.' Y yo le dije, pues ya la voy a abrir. Y me fui a la funeraria y nos dijeron, 'No, no, tranquila. Ya hablamos con la dueña de la funeraria o la persona encargada.' Y nos llevaron a la funeraria para ver el cuerpo de Mauro."

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