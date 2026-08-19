Flor Vigna crítica a la producción de ‘La Casa de los Famosos’: “Se ve muerto de hambre”

La participante argentina Flor Vigna se convirtió en el centro de la controversia tras lanzar duras críticas en contra de la producción de ‘La Casa de los Famosos México’. La influencer causó indignación entre los espectadores y usuarios de redes sociales al hablar sobre el nivel de producción del programa.

El comentario hecho por la influencer durante la noche del martes 18 de agosto tuvo lugar tras la dinámica conocida como “Noche de Cine”. Durante este espacio, los habitantes del reality show observan fragmentos de lo ocurrido dentro de la casa, siendo estos fragmentos por los que comenzó la crítica.

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¿Cuál fue la crítica de Flor Vigna a la producción de ‘LCDLFM’?

El detonante de la molestia de Flor Vigna comenzó durante la dinámica, aquí la influencer expresó su enojo al considerar que la edición de los videos estaba alterada y sacada de contexto con la intención de generar conflictos entre los participantes. Visiblemente molesta, arremetió contra los editores del programa acusándolos de recortar sus conversaciones.

“Pensé que se veía más caro... el reality en sí se ve más muerto de hambre” declaró la influencer frente a sus compañeros. Poco después, durante una charla con su compañera Yanet García, la argentina continuó cuestionando la estética y el presupuesto del reality show.

Flor Vigna: Pensé que se veía más caro, el reality en si, se va más muerto de hambre

JAJA ALV Y QUE HACES ACÁ? 🙄 HAMBRE LA QUE TIENES Y POR ESO ESTÁS EN MÉXICO 🤡💀#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/4SW8mqwWWr — David Arellano (@DavidHernare) August 19, 2026

Al intentar argumentar su punto, mencionó que esperaba una escenografía y una ambientación de estilo "más élite o premium", poniendo como ejemplo la decoración del Confesionario. La transmisión en vivo del canal 24/7 cortó el audio momentos después de que comenzara a comparar desfavorablemente la producción.

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