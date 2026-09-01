Buen Fin 2026: conoce las nuevas fechas, duración y sorteo del SAT

Los consumidores mexicanos tendrán una jornada más extensa para buscar descuentos y promociones durante el Buen Fin 2026, cuya edición modificará su calendario respecto al año anterior y se extenderá durante cinco días.

El programa comercial se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026, por lo que las ofertas permanecerán disponibles durante cinco jornadas. Con este ajuste, el evento recuperará su tradicional arranque en viernes.

¿Cuándo será el Buen Fin 2026?

La edición de este año comenzará el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17 de noviembre, de acuerdo con el calendario previsto para el evento. En total, serán cinco días de ofertas en establecimientos y plataformas participantes.

La modificación representa un cambio frente a 2025, cuando el Buen Fin comenzó en jueves. Para 2026, el periodo comercial volverá a extenderse desde el viernes y aprovechará el fin de semana largo de noviembre.

¿Por qué cambió la fecha del Buen Fin 2026?

El ajuste está relacionado con el día de descanso obligatorio por la Revolución Mexicana, cuya conmemoración se establece en México para el tercer lunes de noviembre. Este año, el descanso corresponderá al lunes 16 de noviembre.

Así, el sábado 14 y domingo 15 estarán seguidos por el lunes festivo, lo que generará un puente de tres días que coincidirá con buena parte de las actividades del Buen Fin 2026.

La coincidencia busca favorecer la asistencia de consumidores a tiendas y centros comerciales, además de impulsar las compras mediante promociones y descuentos durante el periodo vacacional.

¿Habrá sorteo del SAT durante el Buen Fin 2026?

Entre las actividades previstas también se encuentra el tradicional sorteo del SAT, aunque todavía se espera que las autoridades den a conocer mayores detalles sobre las condiciones y establecimientos que participarán.

Para este año se contempla una bolsa de 500 millones de pesos, que será distribuida entre consumidores y comercios que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la dinámica.

De acuerdo con la información disponible, las operaciones participantes tendrán como referencia un monto mínimo de 250 pesos. Sin embargo, no todas las compras, productos o métodos de pago entrarán automáticamente en el sorteo.

MIPYMES y compras en línea tendrán mayor presencia

El Buen Fin 2026 también contempla fortalecer la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), además de promover las ventas mediante plataformas de comercio electrónico.

La estrategia busca que más negocios puedan aprovechar el incremento en el consumo durante estos cinco días y que los compradores encuentren alternativas tanto en establecimientos físicos como en tiendas digitales.

Las autoridades y organizadores todavía deberán proporcionar información sobre las empresas y marcas que estarán inscritas en esta edición.

¿Cómo aprovechar mejor el Buen Fin 2026?

Aunque faltan varias semanas para el inicio de las promociones, los consumidores pueden comenzar a prepararse para evitar compras impulsivas y detectar descuentos que realmente representen un ahorro.

Algunas recomendaciones son:

Revisar los precios habituales de los productos que se desean comprar y establecer un presupuesto.

de los productos que se desean comprar y establecer un presupuesto. Comparar el costo del mismo artículo en diferentes tiendas y plataformas .

. Comprobar que las páginas de internet sean oficiales antes de proporcionar información personal o bancaria.

Conservar tickets, facturas y comprobantes para utilizarlos en caso de necesitar una devolución, garantía o reclamación.

Con cinco días de actividad comercial, el Buen Fin 2026 ofrecerá más tiempo para comparar precios y promociones antes de concretar las compras, especialmente durante el puente de noviembre.