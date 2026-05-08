Lanzamiento iPhone 18: ¿Cuándo presentan el nuevo celular de Apple al mundo y por qué no sería en septiembre?

Se acerca septiembre y los amantes del mundo Apple saben que significa la mejor época del año, la presentación del nuevo iPhone. En este caso la edición 18 del smartphone insignia de la empresa de la manzanita. Sin embargo 2026 será diferente.

Y es que si bien Apple no ha enviado algún comunicado oficial, la amplia variedad de dispositivos que presentará podría ser la razón por la que se divida en dos etapas. Primero presentaría los iPhone 18 Pro, incluido el iPhone plegable; y sería hasta enero de 2027 cuando lance los iPhone 18 estándar. Es cierto que se trata de una filtración, pero expertos en el tema coinciden que por la gran variedad es posible que así sea.

El abastecimiento de componentes sería la principal razón. Hablamos de chips, memoria y en general el stock suficiente para cumplir con la demanda que año con año tienen los iPhone en el mundo.

Así serían las dos etapas del lanzamiento de los iPhone 18. / Foto: Especial

La Primavera del iPhone 18 estándar: esto es lo que sabemos

Luego de lo anterior, el iPhone 18 estándar llegaría para la primavera 2027. Y lo haría con el chi A20 de 2 nanómetros, lo que se traduce en mejoras de eficiencia y rendimiento. RAM de 12GB, o al menos es lo que se cree. En pantalla, el ProMotion de 120 Hz que estrenó el iPhone 17 se mantendría.