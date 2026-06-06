Síguenos

Última hora

México

¿A qué hora lloverá este sábado 6 de junio en la CDMX? Activan Alertas Naranja y Amarilla

Entretenimiento / Ocio

Guía paso a paso para cambiar los colores de tus chats en WhatsApp

Si quieres darle un toque único a tu cuenta personal de WhatsApp, entonces no dudes en seguir estos pasos.

Daniel Quintana

Por Daniel Quintana

6 de jun de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

¿Cómo cambiar los colores del chat de WhatsApp?
¿Cómo cambiar los colores del chat de WhatsApp? / Pexels

WhatsApp ha logrado trascender las fronteras y, desde hace algunos años, se ha convertido en la aplicación más popular y utilizada que existe en México y muchas partes del mundo. Ante esta situación, ¿sabías que existe un truco fácil y sencillo con el cual puedes cambiar los colores de tus chats con amigos o compañeros de trabajo?

Christian Nodal, Camilo, Young Miko, Yuridia y Kali Uchis estarán en concierto en Mérida en 2026

Noticia Destacada

Conciertos en Mérida 2026: Conoce quiénes se presentarán en la ciudad de junio a diciembre

Cristian Nodal revela la inspiración para su primer tatuaje en el rostro.

Noticia Destacada

Cristian Nodal revela la inspiración para su primer tatuaje en el rostro

Los chats de WhatsApp, a partir de ahora, pueden ser personalizados de acuerdo con tus gustos e intereses o, bien, en función del nivel de importancia que tengan en tu cuenta. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer cómo cambiar los colores de estos mensajes para que lo tengas en cuenta desde hoy.

¿Cómo cambiar los colores de tus chats en WhatsApp?

Fue a través de una actualización realizada por la plataforma de Meta que los usuarios ahora podrán cambiar el color de sus chats en función de sus gustos e intereses. Se trata, entonces, de una herramienta que, aunque no es muy conocida, ha comenzado a volverse la favorita de los usuarios en WhatsApp.

Es así como los usuarios ahora podrán elegir un tema predeterminado para todos sus chats o, bien, un tema único para cada conversación. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta de WhatsApp para, posteriormente, dar clic en los tres puntos ubicados en la zona superior derecha de tu cuenta personal.

Después de escoger la opción de Ajustes tendrás que desplazarte a Chats y, después, a Tema Predeterminado del Chat. Aquí, deberás escoger la opción de Color del Chat y, posteriormente, se aparecerá la lista de los colores a elegir al momento de cambiar tus conversaciones. Si estás seguro de esta modificación, solo debes aceptar tal opción.

Te puede interesar