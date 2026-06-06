Guía paso a paso para cambiar los colores de tus chats en WhatsApp

WhatsApp ha logrado trascender las fronteras y, desde hace algunos años, se ha convertido en la aplicación más popular y utilizada que existe en México y muchas partes del mundo. Ante esta situación, ¿sabías que existe un truco fácil y sencillo con el cual puedes cambiar los colores de tus chats con amigos o compañeros de trabajo?

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Los chats de WhatsApp, a partir de ahora, pueden ser personalizados de acuerdo con tus gustos e intereses o, bien, en función del nivel de importancia que tengan en tu cuenta. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer cómo cambiar los colores de estos mensajes para que lo tengas en cuenta desde hoy.

¿Cómo cambiar los colores de tus chats en WhatsApp?

Fue a través de una actualización realizada por la plataforma de Meta que los usuarios ahora podrán cambiar el color de sus chats en función de sus gustos e intereses. Se trata, entonces, de una herramienta que, aunque no es muy conocida, ha comenzado a volverse la favorita de los usuarios en WhatsApp.

eu amo as maneiras que meu esposo usa o WhatsApp pic.twitter.com/AkhHD7UQKb — falty (@faltynha) March 24, 2026

Es así como los usuarios ahora podrán elegir un tema predeterminado para todos sus chats o, bien, un tema único para cada conversación. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta de WhatsApp para, posteriormente, dar clic en los tres puntos ubicados en la zona superior derecha de tu cuenta personal.

Después de escoger la opción de Ajustes tendrás que desplazarte a Chats y, después, a Tema Predeterminado del Chat. Aquí, deberás escoger la opción de Color del Chat y, posteriormente, se aparecerá la lista de los colores a elegir al momento de cambiar tus conversaciones. Si estás seguro de esta modificación, solo debes aceptar tal opción.