Conciertos en Mérida 2026: Conoce quiénes se presentarán en la ciudad de junio a diciembre

En el segundo semestre del 2026, la ciudad de Mérida continuará con los conciertos, pues más artistas han agregado fechas en la capital yucateca de junio a diciembre.

Y es que en la ciudad aún restan diversos eventos que podrían atraer a más artistas en concierto como la Feria Yucatán Xmatkuil.

Además, al anunciar fechas de giras en México, artistas tanto de talla nacional como internacional podrían llegar a la ciudad en los próximos meses.

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Hasta el momento suman 18 conciertos confirmados para el segundo semestre del año, los cuales ya tienen sus boletos a la venta.

Rawayana - 3 de junio

Sebastián Yatra - 4 de junio

El Trono de México - 31 de julio

Ca7riel y Paco Amoroso - 12 de agosto

Paulo Londra - 13 de agosto

Kapo - 15 de agosto

Arcángel - 20 de agosto

Sin Bandera - 5 de septiembre

Camilo - 18 de septiembre

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Young Miko - 25 de septiembre

Enjambre - 2 de octubre

Mijares - 3 de octubre

Romeo Santos y Prince Royce - 15 de octubre

Caifanes - 5 de noviembre