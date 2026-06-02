Conciertos en Mérida 2026: Conoce quiénes se presentarán en la ciudad de junio a diciembre

En el segundo semestre del 2026, la ciudad de Mérida continuará con los conciertos, pues más artistas han agregado fechas en la capital yucateca de junio a diciembre.
Y es que en la ciudad aún restan diversos eventos que podrían atraer a más artistas en concierto como la Feria Yucatán Xmatkuil.
Además, al anunciar fechas de giras en México, artistas tanto de talla nacional como internacional podrían llegar a la ciudad en los próximos meses.
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Hasta el momento suman 18 conciertos confirmados para el segundo semestre del año, los cuales ya tienen sus boletos a la venta.
- Rawayana - 3 de junio
- Sebastián Yatra - 4 de junio
- El Trono de México - 31 de julio
- Ca7riel y Paco Amoroso - 12 de agosto
- Paulo Londra - 13 de agosto
- Kapo - 15 de agosto
- Arcángel - 20 de agosto
- Sin Bandera - 5 de septiembre
- Camilo - 18 de septiembre
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- Young Miko - 25 de septiembre
- Enjambre - 2 de octubre
- Mijares - 3 de octubre
- Romeo Santos y Prince Royce - 15 de octubre
- Caifanes - 5 de noviembre
- Christian Nodal - 21 de noviembre
- David Bisbal - 26 de noviembre
- Yuridia - 28 de noviembre
- Kali Uchis - 4 de diciembre
- Gloria Trevi 11 de diciembre