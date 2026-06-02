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Yucatán / Mérida

Conciertos en Mérida 2026: Conoce quiénes se presentarán en la ciudad de junio a diciembre

Diversos artistas nacionales y extranjeros ya han confirmado sus conciertos en Mérida para el segundo semestre del año.

Por Redacción Por Esto!

2 de jun de 2026

1 min

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Christian Nodal, Camilo, Young Miko, Yuridia y Kali Uchis estarán en concierto en Mérida en 2026
Christian Nodal, Camilo, Young Miko, Yuridia y Kali Uchis estarán en concierto en Mérida en 2026 / Especial

En el segundo semestre del 2026, la ciudad de Mérida continuará con los conciertos, pues más artistas han agregado fechas en la capital yucateca de junio a diciembre.

Y es que en la ciudad aún restan diversos eventos que podrían atraer a más artistas en concierto como la Feria Yucatán Xmatkuil.

Además, al anunciar fechas de giras en México, artistas tanto de talla nacional como internacional podrían llegar a la ciudad en los próximos meses.

Rawayana y Sebastián Yatra llegarán en concierto a Mérida en junio 2026

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Hasta el momento suman 18 conciertos confirmados para el segundo semestre del año, los cuales ya tienen sus boletos a la venta.

  • Rawayana - 3 de junio
  • Sebastián Yatra - 4 de junio
  • El Trono de México - 31 de julio
  • Ca7riel y Paco Amoroso - 12 de agosto
  • Paulo Londra - 13 de agosto
  • Kapo - 15 de agosto
  • Arcángel - 20 de agosto
  • Sin Bandera - 5 de septiembre
  • Camilo - 18 de septiembre
El cantante Sebastián Yatra estuvo en Chemax, Yucatán

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  • Young Miko - 25 de septiembre
  • Enjambre - 2 de octubre
  • Mijares - 3 de octubre
  • Romeo Santos y Prince Royce - 15 de octubre
  • Caifanes - 5 de noviembre
  • Christian Nodal - 21 de noviembre
  • David Bisbal - 26 de noviembre
  • Yuridia - 28 de noviembre
  • Kali Uchis - 4 de diciembre
  • Gloria Trevi 11 de diciembre

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