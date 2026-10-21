Ruta 17 de MOBI en Cancún transportó a más de 16 mil pasajeros en su primer día de operación

Más de 16 mil habitantes utilizaron la Ruta 17 Leona Vicario del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI) durante su primera jornada de operaciones. El servicio comenzó con 30 unidades, viajes gratuitos y un horario de 21 horas diarias, de las 4:00 de la mañana hasta la 1:20 de la madrugada del día siguiente.

El recorrido abarca 44.05 kilómetros y conecta 99 colonias, con una población beneficiaria estimada de 242 mil 821 personas. Su cobertura comprende 85 mil 796 viviendas, 148 planteles educativos y 8 mil 634 establecimientos económicos.

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El trayecto comenzó en la calle Isla Hawái, a la altura de la avenida Arco Norte, y tiene su punto de retorno en Plaza Las Américas. Además, transita por las avenidas Lak’in, Leona Vicario y Tulum, lo que facilita el acceso a la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Campus Cancún; el Cobach Plantel 4; el mercado “Lak’in 259”; Multiplaza Kabah y la terminal de autobuses ADO.

Los tiempos de espera entre unidades son de aproximadamente cinco minutos y medio durante las horas de mayor demanda y de 12 minutos en los periodos de menor afluencia.

Algunos pasajeros que utilizaron el servicio durante su estreno compartieron sus opiniones. “Me subí temprano para ir a la universidad y el camión llegó rápido. Está limpio y el recorrido llega hasta cerca de mi colonia”, comentó una estudiante de la zona norte.

Por su parte, un trabajador que se desplaza diariamente hacia el centro señaló: “Antes tenía que hacer dos o tres cambios y ahora con esta ruta llego más directo. Ojalá se mantenga la frecuencia cuando empiece a cobrar”.

El traslado inicia en la calle Isla Hawái, a la altura de la avenida Arco Norte. / Especial

Otra pasajera, madre de familia, comentó: “Viajé con mis hijos hacia el mercado y se me hizo práctico. Todavía no sé cómo va a funcionar el pago electrónico, pero por ahora está bien que sea gratis para conocerla”.

En tanto, un adulto mayor que utiliza habitualmente el transporte público expresó: “El horario largo ayuda a quienes salimos tarde del trabajo. Esperamos que las conexiones con las otras rutas se cumplan”.

La gratuidad se mantendrá hasta el lunes 26 de octubre. A partir del martes 27 comenzará el cobro mediante medios electrónicos, junto con la aplicación de descuentos por transbordo. El esquema permitirá realizar hasta cuatro abordajes en un periodo de tres horas, contadas a partir del primer viaje.

La tarifa general será de 15 pesos para el trayecto inicial; el primer transbordo costará 7.50 pesos, mientras que el segundo y el tercero no tendrán cargo. Para estudiantes y adultos mayores con credencial de Tarifa Social, el boleto inicial tendrá un precio de 10 pesos y el primer cambio de unidad costará cinco pesos; el tercero y el cuarto abordajes serán gratuitos. Las personas con discapacidad permanente que dispongan de la tarjeta de Tarifa Cero conservarán el acceso sin costo.

Para obtener estos beneficios será indispensable utilizar el mismo medio de pago electrónico en cada abordaje. Las tarjetas de débito y crédito no serán válidas para este esquema.

La tarifa general será de 15 pesos; el primer transbordo costará 7.50 / Especial

La Ruta 17 enlaza con la Ruta 27 Kilómetro 0 en la avenida Lak’in, la glorieta de El Ceviche y Plaza Las Américas, así como con la Ruta 27 Puente Nichupté en la misma avenida.

Para diciembre se contempla que tenga conexión con cinco líneas MOBI: Ruta 27 Puente Nichupté, Ruta 27 Kilómetro 0, Villas del Mar 3 Puente Nichupté, Villas del Mar 3 Kilómetro 0 y La Rehoyada.

Los pasajeros disponen de una red de 247 establecimientos para adquirir o recargar la tarjeta MOBI. De estos, 101 ofrecen ambos servicios, entre ellos OXXO, Dunosusa, 7-Eleven y GoMart, mientras que los otros 146, correspondientes a SIX y Súper Willys, únicamente permiten realizar recargas.

Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad permanente pueden tramitar sus credenciales de Tarifa Social o Tarifa Cero en los módulos permanentes de la Delegación Benito Juárez del Imoveqroo y del IMDAI, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. Del 26 al 30 de octubre también funcionarán módulos temporales en el mercado “Lak’in”, ubicado en la Región 259, manzana 104, lote 1, fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, de 9:00 a 16:00 horas; y en el CRIM Benito Juárez, sobre la calle 11, Supermanzana 222, junto al mercado “Chetumalito”, de 8:00 a 15:00 horas.

La Ruta 17 constituye la primera línea urbana del sistema MOBI en Cancún y tiene como objetivo ampliar las alternativas de movilidad entre el norte y el centro de la ciudad, mediante una mayor frecuencia de paso y una cobertura más amplia para los usuarios habituales.

Imoveqroo organiza Puenteando

También se dio a conocer que la cuarta edición de Puenteando “Dulce o Truco”, organizado por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), se llevará a cabo el próximo domingo, de 17:00 a 21:00 horas, en el Puente Nichupté. La jornada incluirá actividades recreativas, disfraces y convivencia familiar, en el marco de las celebraciones de Halloween.

El encuentro está dirigido principalmente a niños y adolescentes. Se instalarán módulos donde los asistentes podrán pedir calaveritas y participar en el Concurso de Disfraces Puenteando 2026 que otorgará premios a los ganadores. Las personas interesadas en competir deberán registrarse mediante un formulario en línea.

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Los organizadores invitan al público a acudir con bicicletas o patines, ya que el viaducto se habilitará para el tránsito peatonal y las actividades recreativas durante el festejo. El recorrido ofrece vistas de la laguna y un entorno propicio para combinar el ejercicio con el entretenimiento.

Puenteando es una iniciativa que busca fomentar el aprovechamiento del Puente Nichupté como espacio de encuentro ciudadano. En esta ocasión, con una temática alusiva a Halloween, se prevé la asistencia de familias que podrán disfrutar de propuestas al aire libre y del ambiente festivo.

El acceso no requiere registro previo; únicamente quienes deseen participar en la competencia de disfraces deberán inscribirse con anticipación. Se recomienda llegar temprano y atender las indicaciones de seguridad y circulación establecidas por los organizadores.