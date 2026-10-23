Exatlón México 2026: Quién gana la Serie por la Supervivencia, hoy 23 de octubre

La competencia en la novena semana de la temporada de Exatlón México, se encuentra en su punto más alto, ya que ninguno de los atletas quiere estar en riesgo de salir del reality deportivo.

Por ese motivo, tanto Azules como Rojos quieren imponerse en la Serie por la Supervivencia, la cual va a definir las mujeres de qué equipo van a estar en riesgo de terminar su aventura en el Exatlón México.

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¿Cómo llegan los equipos a la Serie por la Supervivencia?

Los Azules están viviendo uno de sus mejores momentos en la temporada de Exatlón México, lograron mantener la Villa 360, por lo que la presión se encuentra centrada en el equipo Rojo, quienes tienen varios elementos lesionados.

¿Quién gana la Serie por la Supervivencia?

Hasta el momento, no existe un ganador confirmado de la Serie por la Supervivencia, la cual apenas se va a disputar este viernes 23 de octubre, aunque el equipo Azul llega con una motivación extra, al lograr quedarse con la Villa 360.

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El equipo Rojo tiene una de las bajas más importantes, ya que Paulette Gallardo, quien es una de las piezas más importantes para los suyos, tiene una lesión considerable, luego de sufrir una fuerte caída.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Para poder seguir la emisión de esta noche de Exatlón México, la cita es en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de la CDMX, por la señal de Azteca Uno y por medio de la plataforma de Disney +.

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