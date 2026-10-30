La Granja VIP: ¿Bebeshita está embarazada de Kevyn Bicolor?, esto se sabe del rumor

Hace poco, las cosas se encendieron dentro de La Granja VIP, pues un malestar de la Bebeshita levantó varias sospechas entre los seguidores del programa. Y es que, hace poco la granjera sintió muchas ganas de vomitar, lo que generó comentarios sobre un posible embarazo.
Esta situación generó gran sorpresa para algunos usuarios, quienes comenzaron a comentar que estos síntomas están relacionados con un posible embarazo, lo cual indicaría que la joven influencer estaría esperando un bebé del regiomontano.
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Cabe mencionar que no se ha dado más información sobre el tema, pero los hechos comenzaron cuando la famosa compartió que se sentía muy mal y se acostó para recuperarse. Aunque al poco tiempo se levantó y aseguró que tenía algunos síntomas:
“Tengo ganas de vomitar. Quiero vomitar”, pero lo que más polémica generó fue una frase que comentó la influencer: “Que no sea lo que estoy pensando”.
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Aunque algunos compañeros aseguraron que podría tratarse de un embarazo, por lo que la influencer mencionó que tenía un método anticonceptivo, pero en la misma conversación, Kunno le recordó que ninguno de ellos es cien por ciento efectivo.
Pero la famosa comentó que ya había tenido su periodo anteriormente y mencionó que, también podría tener una fuerte anemia, hasta el momento las dudas y la incertidumbre siguen.