La serie de Timbiriche llega con polémica: conoce a los actores que dan vida al grupo

La historia de uno de los grupos más recordados del pop mexicano llega a la pantalla con una nueva producción que busca recrear sus inicios, sus éxitos y los momentos que marcaron a sus integrantes. La serie Timbiriche, de ViX, reúne a un elenco de jóvenes actores que interpretan a figuras como Sasha Sokol, Benny Ibarra, Thalía y Paulina Rubio.

La producción retoma el fenómeno musical que conquistó al público desde la década de los 80, cuando sus canciones y coreografías se convirtieron en parte de la cultura popular. Sin embargo, el proyecto también ha generado controversia, pues los integrantes originales aclararon que no participaron en su realización.

¿Quién es quién en la serie de Timbiriche?

El reparto está integrado por actores que recrean distintas etapas de la trayectoria del grupo y representan a los artistas que posteriormente desarrollaron carreras individuales en la música, la televisión y el entretenimiento.

La actriz interpreta a Sasha Sokol, una de las integrantes más reconocidas de la primera etapa de Timbiriche. Su personaje representa los inicios de la cantante y el crecimiento de su popularidad dentro del grupo juvenil.

El actor da vida a Benny Ibarra, quien comenzó su trayectoria artística desde muy joven y posteriormente construyó una carrera como cantante y músico dentro y fuera de Timbiriche.

La actriz interpreta a Thalía, quien se incorporó al grupo durante una etapa posterior y después alcanzó el éxito internacional como cantante y actriz.

La intérprete representa a Alix Bauer, una de las integrantes originales del conjunto, cuya participación formó parte de la identidad del grupo durante sus primeros años.

La actriz encarna a Mariana Garza, quien destacó en Timbiriche y más adelante desarrolló una trayectoria en la actuación y el teatro musical.

El actor interpreta a Diego Schoening, uno de los integrantes más asociados con la historia del grupo, quien mantuvo su vínculo con Timbiriche durante distintas etapas de su carrera.

La actriz representa a Paulina Rubio, quien inició su carrera en Timbiriche antes de convertirse en una de las figuras mexicanas más conocidas del pop latino.

El actor da vida a Erik Rubín, cantante que formó parte del grupo y posteriormente continuó su carrera musical como solista y en otros proyectos.

El intérprete representa a Eduardo Capetillo, quien se incorporó a Timbiriche en una etapa posterior y después alcanzó notoriedad como cantante y actor.

La actriz interpreta a Edith Márquez, quien formó parte de una etapa posterior de Timbiriche y más adelante consolidó una carrera como cantante.

El actor interpreta al productor Luis de Llano, figura vinculada con la creación y el desarrollo del proyecto musical que impulsó a Timbiriche.

¿De qué trata la serie de Timbiriche?

La producción reconstruye diferentes momentos de la historia del conjunto, desde sus primeros pasos hasta su consolidación como un fenómeno juvenil. La trama aborda el impacto de la fama, los cambios dentro de la agrupación y las experiencias de sus integrantes en una industria musical que transformó sus vidas.

Además de recuperar la nostalgia por sus canciones, la serie busca acercar la historia del grupo a nuevas generaciones mediante una recreación de sus protagonistas y del ambiente artístico de aquella época.

No obstante, es importante distinguir entre una dramatización televisiva y un relato autorizado por los artistas que vivieron esos acontecimientos.

¿Por qué los integrantes originales de Timbiriche rechazaron la serie?

El estreno de la producción también provocó una reacción pública de varios integrantes originales, quienes difundieron un comunicado para aclarar que no participaron en la creación de la serie y que tampoco fueron consultados sobre las historias representadas.

En el mensaje, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol señalaron que no habían autorizado el uso de su imagen, voz o identidad. También indicaron que no conocían el contenido de la producción, pues no habían sido invitados a verla antes de su estreno.

Los artistas expresaron que, si en algún momento deciden contar su propia historia, esperan hacerlo desde su perspectiva y con respeto por las experiencias que compartieron durante su trayectoria.