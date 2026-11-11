Violento impacto con camioneta deja a motociclista con lesiones de gravedad en Cancún

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles sobre la concurrida avenida Solidaridad, a escasos metros del Arco Vial, dejando como saldo a un motociclista lesionado y cuantiosos daños materiales en ambas unidades involucradas.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, los hechos ocurrieron cuando el conductor de una motocicleta circulaba en dirección de oriente a poniente sobre la citada vialidad.

Sin embargo, en un momento determinado, el tripulante de una camioneta tipo Tornado, propiedad de la empresa de telecomunicaciones IZZI Internet, realizó una maniobra de retorno en sentido prohibido o en "U", cortando de manera abrupta la circulación del motociclista.

Ante la sorpresiva maniobra, el conductor de la moto no logró frenar a tiempo y terminó colisionando de manera frontal contra la parte lateral izquierda del vehículo de carga, recibiendo el impacto principal en el costado del conductor.

La fuerza del impacto provocó que el motociclista saliera proyectado varios metros por los aires, cayendo violentamente sobre la carpeta asfáltica, donde quedó tendido con diversas lesiones y contusiones en el cuerpo. Testigos que transitaban por la zona solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número de emergencias 911.

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Hasta el sitio del percance acudieron paramédicos a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado, para posteriormente realizar su valoración y traslado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Por su parte, elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.

En tanto, el conductor de la camioneta Chevrolet Tornado activó el seguro de la unidad empresarial para garantizar el pago de los daños materiales y responder por las lesiones ocasionadas al motociclista.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales y evitar giros indebidos para prevenir accidentes fatales en las vialidades de la ciudad.