‘La Mansión VIP’: Este es el primer eliminado de la segunda temporada.

Tras una intensa primera semana, la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’ conducido por el creador de contenido HotSpanish, celebró su primera gala de eliminación este domingo 15 de noviembre de 2026; teniendo al primer participante eliminado del reality show.

La placa de nominados de esta primera jornada estuvo integrada por figuras que rápidamente dieron de qué hablar dentro de la casa: Bellakath, La Cukis, Doña Alegría y Abel Robles. Fue el público el encargado de elegir entre estos cuatro participantes al primer eliminado del programa.

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¿Quién fue el primer eliminado de ‘La Mansión VIP’?

Durante la transmisión en vivo de ‘La Mansión VIP’, se revelaron los resultados de las votaciones del público, siendo Doña Alegría quien encabezó las preferencias al obtener el mayor porcentaje de apoyo para permanecer en la competencia, seguida por Bellakath y La Cukis.

Finalmente, la decisión de la audiencia dictó que Abel Robles recibiera la menor cantidad de votos, convirtiéndose así en el primer participante en abandonar la mansión por la vía de la eliminación tradicional, y de esta manera perdiendo la oportunidad de ganar el premio de dos millones de pesos.

Aunque la salida de Robles marca la primera eliminación oficial por votos del público dentro de la segunda temporada, la producción ya había sufrido dos bajas sensibles en los días previos al cierre de la primera semana. El cantante Dani Flow decidió abandonar el proyecto al igual que Jorge Durán.

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