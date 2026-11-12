HotSpanish advierte sobre multas por abandono tras dos bajas en ‘La Mansión VIP’

Ante la salida voluntaria de dos participantes en menos de una semana de ‘La Mansión VIP’, el creador de contenido y productor Roberto González Manso, conocido como HotSpanish, lanzó una advertencia formal a los integrantes que se mantienen dentro del programa.

El pronunciamiento ocurre en medio de un arranque turbulento para el reality show, luego de que dos figuras optaran por dejar el proyecto argumentando problemas derivados del aislamiento continuo, este hecho llevó al creador de contenido a señalar las cláusulas contractuales que firmó cada participante.

Noticia Destacada Paola Suárez “revela” en ‘La Mansión VIP’ que tiene dos hijos: “Soy papá”

¿HotSpanish se encuentra molesto tras dos abandonos en el show?

La primera baja ocurrió cuando el cantante Dani Flow decidió abandonar la casa a tan solo unas horas de haber ingresado. Esto obligó al productor a buscar a un nuevo habitante, eligiendo a Jorge Durán quien ingresó al show; sin embargo, el reemplazo tuvo una estancia igualmente breve pidiendo su salida tras cumplir apenas 24 horas.

Estos hechos llevaron a HotSpanish a intervenir para dejar en claro que la permanencia de los concursantes está respaldada por compromisos legales vigentes. Con el recordatorio de las multas estipuladas por abandono que se encuentran dentro de los contratos firmados por cada participante de ‘La Mansión VIP’.

Qué bueno que Roberto ya les cantó el tiro en cuánto a las multas, no es posible que sean tan poco profesionales y no les importe su público. #lamansiónvip #LaMansiónVIP2 https://t.co/ihtXZ2i7p4 — HumoryFarandula01 (@HumoryFarandu01) November 13, 2026

Asimismo, respecto a la vacante que deja Jorge Durán, la producción adelantó que el perfil del próximo ingreso será evaluado con mayor rigor, priorizando a participantes que cuenten con la estabilidad emocional y la disposición necesarias para sobrellevar el encierro ininterrumpido que exige el formato.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal