Durante estas últimas semanas, La Granja VIP ha tenido diversas polémicas, ya sea entre los granjeros o situaciones que se han dado dentro del reality. Sin embargo, la presencia de algunos roedores ha levantado un sinfín de preocupaciones entre los millones de fans.

La noche de ayer, domingo 15 de noviembre, se dio a conocer que Rafa Mercadante fue el eliminado número diez, sorprendiendo a los fans y dejando un gran hueco entre algunos de los participantes.

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Aparecen roedores dentro de La Granja VIP

Las cosas se pusieron complicadas cuando en redes sociales se comenzó a comentar que dentro del granero había roedores que podrían poner en riesgo a los granjeros. Fue por medio de una publicación realizada por ‘Grumosa W’ en donde se puede leer el siguiente mensaje.

"¿Cómo es posible que los participantes sean obligados a dormir en un espacio con ratas? Atentan contra la salubridad, los roedores representan un riesgo enorme para la salud por las enfermedades que pueden transmitir”.

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En el clip, se muestra una rata entre las camas de paja donde descansan los peones, cabe mencionar que hasta el momento los granjeros que están dentro del granero son: Manelyk, Kunno y Niurka.

Mientras las opiniones se dividieron entre los internautas, algunos mostraron su preocupación, mientras que otros comentaron:

¡Qué peligro! @AztecaUNO @lagranjavipmx ¿cómo es posible que los participantes sean obligados a dormir en un espacio con ratas? Atentan con la salubridad, los roedores representan un riesgo enorme para la salud por las enfermedades que pueden transmitir #LaGranjaVip #LaGranjaGala https://t.co/KAsklZLTTL — 💜✨ (@GrumosaW) November 15, 2026

“Es una granja, obvio que va a haber ratas” y “La temporada pasada había unas que parecían conejos”, solo por mencionar algunas.

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