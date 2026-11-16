Las actividades turísticas en Playa del Carmen comienzan a mostrar una recuperación en comparación con la semana anterior; sin embargo, prestadores de servicios señalaron que el movimiento todavía está por debajo del registrado durante el mismo periodo de 2025, cuando la ocupación y la afluencia de visitantes eran mayores.

De acuerdo con un sondeo entre trabajadores del sector, el repunte se ha notado principalmente en la llegada de turistas extranjeros, aunque consideran que para mantener esta tendencia no basta con reforzar la promoción del destino, sino que también es necesario mejorar el trato a los visitantes y la calidad de los servicios.

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Arturo Herrera, vendedor de artesanías, comentó que ha observado una mayor presencia de turistas extranjeros y que la llegada de visitantes continúa. Expresó su confianza en que durante diciembre se registre una mejoría en las ventas y en la actividad comercial.

Por su parte, el secretario de Turismo municipal, Raúl Aguilar, señaló que el flujo de visitantes internacionales ha comenzado a mejorar. No obstante, indicó que todavía se requiere trabajar en distintos rubros para fortalecer la seguridad de los turistas.

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Explicó que mantiene acercamientos con representantes de la Iniciativa Privada (IP) para elaborar un diagnóstico que permita identificar las áreas de oportunidad y reforzar las acciones en beneficio de la actividad turística.

Alejandra Martínez, también vendedora de artesanías, consideró que la economía comienza a mejorar poco a poco, aunque advirtió que no se debe confiar en esta recuperación. Añadió que las autoridades municipales deben trabajar de manera coordinada para mejorar los servicios que se ofrecen a quienes visitan el destino.