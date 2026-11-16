Conductor se dormita y se estrella en auto contra vía del Tren Ligero en la avenida Héroe de Nacozari.

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Esto a las siete de la mañana que el guiador del vehículo Chevrolet Aveo rojo circulaba en dirección del Periférico hacia la avenida Gobernadores.

Fue al pasar la glorieta del aeropuerto que, presuntamente al dormirse, el conductor se fue orillando a su derecha hasta impactarse contra el borde de la vía del Tren Ligero, al salir ileso.

Agentes de la Policía Estatal acordonaron el área al pedir grúa para retirar el vehículo averiado.

JGH