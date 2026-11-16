La Granja VIP: ¿Quién es el Legado de Rafa Mercadante, hoy 16 de noviembre?

Arranca una nueva semana dentro de La Granja VIP, donde se van a formar nuevas alianzas y rivalidades que van a cambiar las cosas de forma radical.

Todo esto comienza por la salida de Rafa Mercadante, quien fue el último eliminado del reality, siendo su partida una situación muy dolorosa para Kevyn ‘Bicolor’, ya que el comediante rompió en llanto al saber que no lo iba a volver a ver en La Granja VIP.

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¿Quién es el Legado de Rafa Mercadante?

Tras su salida, Rafa Mercadante tiene una última jugada para sus compañeros, la cual va a marcar el ritmo de la semana dentro del reality, nos referimos a su Legado, pues va a elegir al primer nominado de la semana.

El conductor ya adelantó que tiene un último regalo para los integrantes de su equipo, por lo que todo parece indicar que el nominado puede ser ‘Mono’ Osuna, Manelyk, Bebeshita o Kunno.

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¿Quién va a ser el Capataz en La Granja VIP?

Este lunes, también se va a disputar el Juego del Capataz, quien va a tener ciertos privilegios, aunque las cosas ya han comenzado a cambiar dentro de La Granja VIP. Después los fans podrán votar por la persona que va a acompañar al Capataz en la suite.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las emociones del reality, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 20:30 horas, tiempo de la Ciudad de México.

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