Productores de Bolonchén de Rejón prevén cosecha de hasta 5 toneladas de maíz pese a la sequía en Hopelchén

En contraste con las regiones del centro y noreste del municipio, en la zona norte de Los Chenes sí hubo mejores cosechas de maíz producto de la siembra atrasada, ya que sí llovió en los últimos días del mes de julio y casi todo agosto, señaló Epifanio Huchín, productor del grano de la comunidad de Bolonchén de Rejón, quien dijo que por cada hectárea obtendrían un promedio de 2.5 toneladas, inclusive hasta tres.

Noticia Destacada Conductor choca contra camioneta estacionada y abandona su vehículo en Bécal, Campeche

En entrevista vía telefónica, el productor mencionó que algunos campesinos que sembraron adelantado en el mes de junio y en los primeros días de julio perdieron sus cosechas casi al 100 por ciento debido a la fuerte y prolongada sequía que azotó en la región desde el mes de febrero, y que abarcó todo el mes de junio y los primeros días de julio.

Explicó que los productores que sembraron adelantado, cuando cayeron las primeras lluvias en el mes de junio y a principios de julio, les fue mal porque llovió en tres o cuatro ocasiones y luego paró de llover, y eso les afectó, y perdieron todos sus cultivos de manera general, pero aclaró que no fueron muchos campesinos, tal vez unos 10 o 15, que sembraron en conjunto unas 50 hectáreas, aunque no supo precisar la superficie.

Empero, a los productores que sembraron atrasados, por decirlo así, en las dos últimas semanas del mes de julio, les fue regular y tendrán una buena cosecha en promedio de entre 2.5 y 3 toneladas por hectárea.

Agregó que los campesinos que sembraron a partir de la segunda semana de agosto e inclusive en septiembre, a ellos les fue mucho mejor porque en esos meses las lluvias ya estaban normalizadas y lograrán mejores cosechas de hasta cinco toneladas por hectárea.

“Las primeras siembras del mes de junio para muchos compañeros se perdieron, porque se adelantaron, y los que sembraron atrasado les pegaron a sus cosechas, no como se esperaba, pero lograrán un mejor volumen de producción de hasta tres toneladas por hectárea, que sería media cosecha ya que el objetivo era seis toneladas por hectárea”, expuso.

Detalló que muchos productores que sembraron primero perdieron el 90 por ciento de sus cosechas y lograron apenas el 10 por ciento de sus sembradíos, añadió.

Dijo que a él en lo personal le fue muy bien gracias a Dios porque sembró de forma atrasada en el mes de agosto, no se precipitó en sembrar en el mes de julio, y alcanzará un promedio de hasta cinco toneladas por hectárea en algunas zonas.

Huchín mencionó que una prueba de que en la región de Bolonchén de Rejón no les fue tan mal a los campesinos es que la gran mayoría no se inscribieron al Programa de Seguro Agrícola Catastrófico de la Sader, y por eso los productores en gran parte no se unieron a los de Iturbide en las manifestaciones con el tema del pago de ese esquema de apoyo agrícola.

Agregó que no quiere decir que no haya siniestros, porque sí los hubo, y detalló que a los que sembraron en el mes de junio les fue muy mal, pero son pocos, y los que sembraron a finales del mes de julio y los primeros días del mes de agosto sacarían en promedio 2.5 toneladas por hectárea, y los que sembraron a mediados o fines de agosto e inclusive en los primeros días del mes de septiembre les fue muy bien, entre ellos él.

JGH