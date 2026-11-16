Jesús Seade deja Embajada de México en China: Sheinbaum confirma nuevo cargo en el FMI

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Jesús Seade Kuri dejará su cargo como embajador de México en China para incorporarse al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde representará al país y a otras ocho naciones.

El anuncio se realizó este lunes 16 de noviembre de 2026, durante la visita de la mandataria a Shenzhen, China, donde participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sheinbaum explicó que su Gobierno propuso al diplomático mexicano para ocupar la posición dentro del organismo financiero internacional.

¿Qué cargo ocupará Jesús Seade en el FMI?

El propio Jesús Seade confirmó que asumirá una dirección ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, desde la cual participará en la representación de México y otros ocho países.

Entre las naciones que mencionó se encuentran España, Venezuela, Colombia y países de Centroamérica.

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El diplomático explicó que su candidatura fue respaldada mediante una votación de los demás integrantes del grupo de países que representará.

"Votaron los demás en favor de la propuesta de la doctora", señaló Seade en referencia a Claudia Sheinbaum.

¿Quién sustituirá a Jesús Seade en la Embajada de México en China?

Jesús Seade asumió la representación diplomática de México ante China en 2021, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Previamente, participó en las negociaciones comerciales que dieron origen al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Hasta el momento del anuncio, el Gobierno mexicano no había informado quién sustituirá a Seade en la Embajada de México en China, ni la fecha precisa en que comenzará sus nuevas funciones dentro del FMI.

Sheinbaum anuncia reunión con Kristalina Georgieva durante la APEC

La presidenta también confirmó que, durante su estancia en China, sostendrá un encuentro con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

#SheinbaumLiderMundial 🚨 SHEINBAUM MUESTRA EL PODER DE MÉXICO DESDE CHINA Afirma nuestra PresidentA @Claudiashein que se va a reunir con el Presidente Chino, Xi Jinping y que recomendó al Embajador de México en China, Jesús Seade a un cargo, el cual inmediatamente fue aceptado, en el FMI como director ejecutivo para representar a México, España, Venezuela, Colombia y Centroamérica. Se confirma que México está de Moda... — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 16, 2026

"Vamos a estar con la presidenta del FMI. Ella pidió vernos", declaró Sheinbaum.

La reunión formará parte de las actividades de la mandataria mexicana durante su participación en la APEC, donde también tiene previstos encuentros bilaterales con representantes de otras economías de la región.

El FMI es un organismo financiero internacional integrado por 191 países, cuya labor incluye promover la cooperación monetaria, la estabilidad financiera y el crecimiento económico.

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