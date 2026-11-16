Impuestos aduanales preocupan al sector turístico de Cozumel ante temporada alta

Los cobros de impuestos aduanales generan preocupación entre los trabajadores del ramo turístico de Cozumel ante el inicio de la temporada alta, debido a que el gasto adicional para los viajeros podría influir en su decisión de visitar la isla y afectar las expectativas de recuperación turística, señaló Ediel Jiménez, dirigente de los trabajadores hoteleros.

Manifestó que existe incertidumbre sobre el comportamiento de la actividad durante los próximos meses, pues considera que las cargas fiscales pueden restarle atractivo al destino, principalmente para los visitantes internacionales. También cuestionó que los recursos recaudados no se reflejen directamente en las finanzas municipales o estatales ni en mayores inversiones para la promoción del Caribe Mexicano.

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En cuanto al sector de hospedaje, informó que la ocupación se mantiene entre el 30 y 40%. Explicó que los recientes encuentros deportivos generaron incrementos temporales en la demanda de habitaciones, pero los índices disminuyeron al concluir las competencias.

El gremio espera que la afluencia alcance alrededor del 80 por ciento durante el próximo fin de semana, con motivo del Ironman, certamen que atrae a competidores, acompañantes y turistas. Para diciembre, cuando comienzan las vacaciones de invierno, la expectativa se ubica entre el 60 y 70%.

Residentes no ven reflejado el dinero recaudado en la promoción del destino. / Antonio Blanco

Jiménez indicó que el comportamiento de las reservaciones será determinante para conocer si el periodo de mayor actividad permitirá recuperar parte del movimiento registrado en meses anteriores. Asimismo, consideró que una mayor llegada de visitantes podría favorecer la estabilidad laboral y los ingresos de quienes dependen del ramo hotelero.

Agustín Hernández, empleado del sector turístico, consideró que los gastos de paseo pueden influir en la elección de un destino. “Los visitantes comparan cuánto van a gastar antes de viajar, por lo que cualquier cobro adicional puede formar parte de esa decisión”, señaló.

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Beatriz Sandoval, trabajadora de un establecimiento de hospedaje, indicó que el repunte también debe reflejarse en el funcionamiento de los centros de alojamiento. “La llegada de visitantes ayuda a mantener las fuentes de empleo, pero es importante que la ocupación se sostenga y no dependa solamente de los eventos deportivos”, manifestó.

El sector espera que las competencias deportivas y la demanda de diciembre impulsen los niveles de alojamiento, aunque persiste la inquietud por el efecto que los costos de ingreso al país puedan tener en la llegada de turistas.