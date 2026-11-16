¿Llegará Uber a Campeche? Plataforma mantiene amparo contra la Ley de Movilidad y espera fallo judicial

La plataforma digital de movilidad Uber mantiene un juicio de amparo contra el Gobierno del Estado de Campeche por la legislación que impedía el ingreso de aplicaciones tecnológicas para ofrecer servicios de transporte de pasajeros, confirmó la Consejería Jurídica estatal.

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El procedimiento continúa en trámite y está a la espera de una resolución judicial para determinar los pasos legales a seguir.

El consejero jurídico, Adrián Serrano Barrientos, explicó que la empresa interpuso la demanda en 2024, luego de inconformarse con las disposiciones normativas emitidas por la administración estatal para regular la operación de este tipo de servicios.

El litigio ha seguido su curso en las instancias correspondientes durante aproximadamente dos años y actualmente el expediente permanece pendiente de resolución, debido a que el juzgado todavía no ha elaborado el proyecto correspondiente.

La controversia está relacionada con la emisión de la normatividad que establece las condiciones para la prestación del servicio mediante plataformas digitales, disposiciones contempladas en la Ley de Movilidad, su reglamento y los lineamientos específicos para estas aplicaciones.

Estas regulaciones establecen los requisitos que deben cumplir las empresas tecnológicas para operar legalmente en Campeche, en medio de las inconformidades por las restricciones que inicialmente enfrentaron para incorporarse al mercado estatal del transporte.

Sobre las posibilidades de que el Gobierno del Estado obtenga una resolución favorable, Serrano Barrientos aseguró que la Consejería Jurídica ha sostenido una defensa que calificó como responsable y sólida.

Sin embargo, evitó anticipar un resultado, al señalar que será la autoridad judicial la que determine si los argumentos de la administración estatal son procedentes o no.

Hasta el momento, no existe una fecha definida para conocer el fallo, pues todavía no tienen conocimiento de que el juzgado haya elaborado el proyecto de resolución correspondiente.

Cuestionamientos

La Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Campeche, promovida por la gobernadora Layda Sansores San Román y publicada en julio de 2023, ha sido cuestionada por inconsistencias que han perjudicado a transportistas y abierto la puerta a demandas de Uber.

El exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), Jorge Luis López Gamboa, incluso acusó en su momento que la ley fue elaborada “al vapor” y contiene contradicciones que han generado demandas de la plataforma y molestia social.

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Diputados locales han señalado que el caso de Uber refleja las tensiones entre las plataformas digitales de transporte y las regulaciones estatales, en un contexto donde se han cuestionado las condiciones de acceso al mercado y las obligaciones impuestas a los operadores. Por lo que la resolución del amparo podría tener implicaciones para la regulación del transporte en Campeche y la operación de otras plataformas en el estado.

Mientras el litigio promovido por Uber continúa sin resolverse, la Consejería Jurídica mantendrá su defensa legal y esperará la determinación judicial para establecer las acciones que correspondan con este tema.

JGH