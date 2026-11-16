Durante este lunes 16 de noviembre se eligió al nuevo Capataz de la semana 11 de ‘La Granja VIP’. En este aspecto se enfrentaron seis jugadores en una competencia para tener al nuevo líder de la semana 11 de la segunda temporada, mismo que aseguró su salvación una semana más.

Para la semana 11 del show, el nuevo líder es el actor Julio Camejo, con este resultado, el artista rompe el empate que mantenía con Mario "Mono" Osuna y se ha consolidado como el participante con más triunfos en el puesto de capataz en lo que va de la actual competencia.

El liderazgo de Camejo coincide con el arranque de la llamada "Semana de la Revolución", una etapa especial dentro del reality show en la que el grupo de los Peones adquiere mayor protagonismo y recibe nuevas comodidades en el granero. Como primer gesto tras su victoria, el nuevo Capataz compartió una cena especial con ellos.

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