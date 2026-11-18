La polémica sigue creciendo entre los participantes de La Granja VIP, aunque se espera que las cosas se pongan muy intensas esta noche, cuando se haga la Asamblea de Nominación, donde los granjeros van a votar para elegir a los que van a la placa de nominados.

¿Quiénes son los nominados hasta el momento?

En estos momentos, La Granja VIP tiene ya dos granjeros en la placa de nominación, ‘Mono’ Osuna por ser el Legado de Rafa Mercadante y Kevyn ‘Bicolor’, quien perdió el Duelo de Nominación con Niurka.

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Sin embargo, esta noche se van a sumar nuevos granjeros a la placa de nominación, los cuales van a ser definidos por sus propios compañeros, lo que va a cambiar las alianzas y estrategias dentro del reality.

¿Quiénes van a ser los nominados de la Asamblea de Nominación en La Granja VIP?

La noche de este miércoles 18 de noviembre, se va a disputar la Asamblea de Nominación de La Granja VIP, por lo que hasta ahora no existe una lista definitiva sobre los granjeros que van a estar en la placa de nominados.

Entre los nombres que han comenzado a sonar en las redes sociales, se encuentran el de Niurka, Manelyk e Ivonne Montero, quienes podrían ir a la placa de nominados esta noche.

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¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las polémicas las podrás ver por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita para los fans es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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