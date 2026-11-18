La entrega de 24,247 tarjetas de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzó ayer y concluirá el 30 de noviembre, informó Roger Humberto Ávila Carrillo, titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en Yucatán. Del total, 23,015 corresponden a la primera beca y 1,232 a la segunda.

“Los estudiantes pueden enterarse de cuándo y dónde recibirán su tarjeta en los carteles que pegamos en sus escuelas y a través del canal de WhatsApp de Becas Bienestar del Estado”, indicó y destacó que las tarjetas se les entregarán directamente a los estudiantes. En varios planteles de Mérida y de otros municipios comenzó la entrega de las tarjetas.

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Los estudiantes menores de edad deberán acudir acompañados de la madre, padre o tutor registrado durante la solicitud. Esta persona deberá presentar copias de su acta de nacimiento, CURP e identificación oficial. Del estudiante se solicitarán copias de su acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses. Los beneficiarios mayores de edad deberán llevar copias de su identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y un comprobante de domicilio.

En diciembre se publicará, a través de los canales oficiales de la dependencia, el calendario de depósitos del bimestre noviembre-diciembre. En ese mismo mes recibirán su primer pago los estudiantes de nuevo ingreso a las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro que se registraron en septiembre. Sus tarjetas se entregarán antes del 10 de diciembre.

Calendario de pagos

Por otra parte, las familias que registraron a sus hijos en octubre y noviembre para la beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de primaria y secundaria, recibirán su primer depósito en febrero. En ese mes también se difundirá un calendario especial con el pago anticipado de tres bimestres: enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio.

Ávila Carrillo explicó que esta programación busca evitar incumplimientos de la normativa electoral ante los comicios del próximo año. Asimismo, reiteró el llamado a consultar los canales oficiales para conocer fechas de entrega y de depósito, así como prevenir fraudes.

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En cuanto a las tarjetas de la Rita Cetina para primaria y secundaria, su entrega se realizará durante diciembre y enero. Las fechas se darán a conocer mediante avisos en los planteles y los canales estatales de WhatsApp de Becas Bienestar.