La tensión volvió a apoderarse de ‘La Granja VIP' durante el esperado Duelo de Nominación de esta semana. En una prueba llena de adrenalina y estrategia, Kevyn Contreras se enfrentó a Niurka Marcos para elegir al siguiente participante nominado de la semana 11 del reality show.

El enfrentamiento se definió luego de que el comediante Kevyn Contreras, conocido como "Bicolor", fuera enviado previamente al duelo. Posteriormente, el público decidió mediante sus votos que Niurka sería la encargada de medir fuerzas contra él en la arena de competencia.

Tras una reñida contienda entre ambos participantes, la vedette cubana demostró su temple y se alzó con la victoria. Con este resultado, Niurka se salvó automáticamente de entrar en la tabla de riesgo, desatando diversas reacciones entre los habitantes y los seguidores de ‘La Granja VIP’.

Por su parte, la derrota deja a Kevyn "Bicolor" como el nuevo nominado de la semana. Ahora, el participante dependerá completamente del apoyo de la audiencia para evitar ser el próximo eliminado del reality show de TV Azteca.

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