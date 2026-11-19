La Ciudad de México será sede este viernes 20 de noviembre del desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, con un recorrido que partirá del Zócalo y concluirá en el Monumento a la Revolución.

De acuerdo con la información difundida sobre el evento, la ceremonia comenzará a las 10:00 horas y se prevé que concluya alrededor de las 12:00 horas.

La jornada estará dividida en dos etapas: primero se realizará el acto protocolario y posteriormente comenzará el desfile cívico-militar.

¿Cómo será el desfile del 20 de noviembre en CDMX?

El coronel de la Guardia Nacional Rodolfo Blancas Osorio explicó que la primera parte incluirá los honores a la Bandera, discursos oficiales y el pase de revista de las tropas concentradas en el Zócalo.

Después iniciará el desfile, conformado por nueve agrupamientos que representarán de manera cronológica distintas etapas de la evolución del Ejército y de las Fuerzas Armadas, además de pasajes vinculados con la Revolución Mexicana.

Noticia Destacada Quintana Roo conmemora el 116 aniversario de la Revolución Mexicana con desfiles cívicos

La columna estará integrada por alrededor de 2 mil 900 efectivos, de los cuales aproximadamente 33% serán mujeres.

¿Cuál será la ruta del desfile de la Revolución Mexicana?

El contingente saldrá del Zócalo capitalino y avanzará por la calle 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez.

Posteriormente continuará por Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, para incorporarse a Avenida de la República y finalizar en el Monumento a la Revolución.

Las vialidades del Centro Histórico y zonas aledañas tendrán afectaciones durante el paso de los contingentes.

De la disciplina del deporte a la disciplina militar: Así evolucionó nuestro gran desfile. Una de nuestras tradiciones más queridas, es el paso del desfile cívico militar del 20 de Noviembre, pero su esencia ha cambiado radicalmente con el paso del tiempo. Te contamos en este video quiénes fueron los primeros en desfilar y cómo hoy todos los que participan nos hacen sentir orgullo nacional. Prepárate, nos vemos en el Zócalo de la Ciudad de México para honrar nuestra historia este 20 de Noviembre a las 10 de la mañana. No te lo pierdas. #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 19, 2026

Alternativas viales para este viernes 20 de noviembre

Entre las opciones para evitar la zona del recorrido se encuentran Eje 1 Norte, Circuito Interior, Avenida Insurgentes, Avenida Chapultepec, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 2 Oriente y Eje 3 Oriente.

Las autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar rutas alternas debido a los cierres y desvíos que se aplicarán durante el desarrollo del desfile.

IO