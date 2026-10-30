La Granja VIP: Quién es el traicionado, hoy viernes 30 de octubre

Las cosas han estado muy tensas dentro de La Granja VIP, donde cada uno de los granjeros tienen un objetivo personal, llegar a la gran final, por lo que las estrategias han comenzado a formar nuevas rivalidades.

Este viernes 30 de octubre, se llevará a cabo ‘La Traición’ un momento de alta tensión entre los participantes, pues las estrategias quedarán al descubierto, donde el destino de dos de los granjeros van a cambiar, uno para seguir una semana más y otro para estar en riesgo de ser eliminado este domingo.

Noticia Destacada La Granja VIP: ¿Bebeshita está embarazada de Kevyn Bicolor?, esto se sabe del rumor

¿Quién va a ser el traicionado este viernes en La Granja VIP?

Durante los últimos días, las tensiones se han hecho presentes, el día de ayer fue Julio Camejo, quien ganó la Salvación, por lo que tendrá que definir el futuro de sus compañeros en las próximas horas.

Entre los nominados se encuentran Kevyn ‘Bicolor’, Natalia Alcocer, Rafael Mercadante, Pablo Montero y Niurka. Recordemos que todos los nominados pertenecen a un solo equipo, dejando una posibilidad muy alta de que el equipo Disfuncional pierda a un miembro de su equipo.

Noticia Destacada La Granja VIP: Natalia Alcocer y Manelyk tiene polémico enfrentamiento, ¿van a tener una sanción?

Según lo mencionado por los granjeros en el 24/7,el plan del equipo de Niurka es bajar de la tabla al granjero que ellos consideran que tiene menos votos para subir a la placa a ‘Mono’, Manelyk o Kunno.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

La Traición de La Granja VIP, se transmitirá este viernes, en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal