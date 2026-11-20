La competencia sigue dentro de los circuitos de Exatlón México, donde los atletas de los equipos Rojo y Azul, tienen un único objetivo este viernes 20 de noviembre, evitar que uno de sus integrantes esté en riesgo de eliminación el domingo.

Sin duda, la Batalla por la Supervivencia de la semana 13 de la competencia es una de las más importantes, ya que cualquier cosa puede pasar dentro de Exatlón México.

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¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México?

El equipo Rojo llega con una motivación extra, ya que lograron una contundente victoria en la primera Batalla por la Supervivencia, la cual se jugó el pasado miércoles 18 de noviembre.

Por ese motivo, los Azules tienen la presión de ganar esta noche para evitar que otro de sus integrantes vaya a tener que defender su lugar dentro de Exatlón México.

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El equipo de los Contendientes, también ha tenido una motivación extra, pues luego de una serie de derrotas, lograron recuperar la Villa 360 de Exatlón México, por lo que tuvieron mejores condiciones de descanso, lo que es una ventaja extra para enfrentar los exigentes circuitos.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones dentro del reality deportivo, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, la transmisión comienza en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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