Las energías se han renovado entre los atletas de Exatlón México, ya que comienza una nueva semana, donde los integrantes del equipo Rojo y Azul buscan arrancar con una victoria en la Batalla por la Villa 360.

Este es uno de los duelos más importantes de la semana para los atletas, ya que el vencedor tendrá más comodidades para descansar y tener energía para poder enfrentar las batallas que vienen.

Noticia Destacada Exatlón México 2026: ¿Quién gana las Batallas por la Supervivencia, hoy 20 de noviembre?

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

Los Rojos llegan en un momento muy complicado, pues apenas sufrieron la eliminación de Joana Vidal, quien fue la última eliminada del reality deportivo, por lo que ahora buscan dar un golpe de autoridad para quedarse con la Villa 360.

Del otro lado, los atletas del equipo Azul se encuentran en un momento muy importante, ya que después de varias derrotas, lograron victorias relevantes entre ellas la última Batalla por la Villa 360 de Exatlón México.

Ahora llegan como defensores y están dispuestos a hacer todo lo necesario para mantener las comodidades de la Villa 360 y tener un buen descanso para las próximas competencias dentro del reality.

Noticia Destacada Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360, hoy 19 de noviembre?

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones dentro de los circuitos, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la transmisión arrancará en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal