Una joven perdió la vida y un motociclista resultó lesionado tras un accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en el fraccionamiento Paseos del Mar, en la Supermanzana 251 de Cancún.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Galaxias del Sol, donde presuntamente la conductora de un automóvil Nissan Versa realizó una maniobra para incorporarse a otra vialidad y cortó la circulación a una motocicleta en la que viajaban dos personas.

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Tras el impacto, ambos ocupantes de la motocicleta salieron proyectados. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales, mientras que el conductor fue atendido por las lesiones que presentó.

La conductora del automóvil recibió atención médica por una crisis nerviosa y fue trasladada a un hospital. Elementos de Tránsito acordonaron la zona en espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarían las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

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