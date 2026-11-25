Con la liberación de las primeras cápsulas de mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia en Campeche, se prevé que los contagios de dengue disminuyan de manera gradual hasta en un 90 por ciento, conforme avance la estrategia de reemplazo poblacional del mosquito transmisor Aedes aegypti. La reducción podría alcanzarse en un plazo de uno a dos años, de acuerdo con las estimaciones del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades.

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Lo anterior fue informado durante la visita del director general del organismo, José Alejandro Ávalos Bracho, quien encabezó el acto de Fortalecimiento de la infraestructura para el control del dengue y otras arbovirosis, donde se puso en marcha esta estrategia biológica que busca reducir la reproducción de mosquitos capaces de transmitir la enfermedad.

El funcionario explicó que la bacteria Wolbachia, introducida en los mosquitos, dificulta que se reproduzcan y transmitan el virus del dengue. Citó como referencia los resultados obtenidos en países como Brasil y en Yucatán, donde se han registrado reducciones de hasta 90 por ciento en los casos.

El director del organismo, José Alejandro Ávalos Bracho, encabezó el inicio de esta estrategia. / Alejandro Balan

La liberación comenzó en la capital campechana y se extenderá gradualmente hacia las regiones con mayor incidencia, entre ellas Ciudad del Carmen, Candelaria y Escárcega. El proceso requerirá varios meses de trabajo y coordinación con Yucatán y otras entidades para ampliar la estrategia y establecer un cerco regional contra la enfermedad.

Ávalos Bracho aclaró que los llamados mosquitos buenos no sustituyen las labores tradicionales de prevención, por lo que pidió a la población eliminar cacharros, llantas y recipientes donde se acumule agua, además de permitir las acciones del personal sanitario. También destacó que la participación ciudadana será indispensable para alcanzar los resultados esperados.

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Por su parte, el secretario estatal de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, informó que se destinaron más de 100 millones de pesos al fortalecimiento de la infraestructura para combatir el dengue, mediante la entrega de 24 vehículos, tres oficinas móviles, 153 equipos y maquinaria especializada, así como insecticidas para 2026 y 2027.

El funcionario reconoció el trabajo del personal de Vectores y señaló que el nuevo equipamiento permitirá mejorar sus condiciones laborales y reforzar las acciones de prevención y respuesta ante el dengue y otras arbovirosis, cuyo combate, subrayó, requiere la colaboración de autoridades y ciudadanía.

JGH