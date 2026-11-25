Cinco ciudadanos mexicanos fueron detenidos en Nigeria por su presunta participación en una red internacional dedicada a la producción de metanfetamina, durante un operativo que permitió desmantelar un laboratorio industrial en el estado de Enugu.

La Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) informó este miércoles 25 de noviembre de 2026 que la operación se realizó el pasado 11 de noviembre, con la participación de más de 200 elementos de seguridad.

Las autoridades aseguraron mil 512 kilogramos de metanfetamina, entre producto terminado y sustancias en proceso de producción, además de 6.68 toneladas de precursores y productos químicos.

¿Quiénes son los cinco mexicanos detenidos en Nigeria?

La NDLEA identificó a los ciudadanos mexicanos como:

Oscar Ramos Cárdenas, señalado como responsable de la producción.

Juan Antonio Sarabia Cabrera.

Luis Enrique García Amador.

José Alejandro Rentería Reyes.

Salomón Cabanillas Torres.

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Durante el operativo también fue detenido Chucks Enoch Ezeike, alias "Over Size", de 63 años, identificado como presunto encargado de instalar el laboratorio y facilitar el ingreso de los mexicanos a Nigeria.

¿Cómo operaba el narcolaboratorio desmantelado en Nigeria?

De acuerdo con las investigaciones, los cinco mexicanos intentaron ingresar al país africano en agosto, pero las autoridades migratorias les negaron la entrada.

Posteriormente, habrían regresado a través de la frontera con Benín mediante el uso de pasaportes falsificados.

La NDLEA mantuvo bajo vigilancia a los sospechosos hasta realizar operativos simultáneos en las instalaciones de San Savanna y Adig Suites, donde fueron detenidos los seis involucrados.

Five Mexicans arrested in Nigeria over $227m meth lab https://t.co/FLIXYk2i2X — BBC News (World) (@BBCWorld) November 25, 2026

El director de la agencia, Mohamed Buba Marwa, señaló que la investigación apunta a una estructura transnacional en la que una organización criminal mexicana reclutaba especialistas, mientras sus colaboradores en Nigeria proporcionaban instalaciones y sustancias químicas.

Las autoridades nigerianas informaron que continuarán las investigaciones para identificar a otros participantes de la red internacional de producción y distribución de drogas.

IO