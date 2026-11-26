La dirigencia nacional de Morena fijó su postura sobre la controversia en torno a las reglas de representación política y la asignación de diputaciones, al sostener que la Constitución establece los principios que deben regir la democracia y que estos deben aplicarse sin distinciones entre partidos.

En un posicionamiento difundido este 26 de noviembre de 2026, el partido encabezado por su dirigencia nacional defendió la interpretación de las disposiciones electorales utilizadas en los comicios de 2024 y cuestionó a las fuerzas políticas que ahora buscan modificar los criterios de asignación de legisladores.

Morena argumentó que la soberanía reside en el pueblo, como establece el artículo 39 constitucional, y señaló que las decisiones sobre el sistema político deben responder a la voluntad popular y no a los intereses particulares de las dirigencias partidistas.

Morena señala al PRI y al PAN por las reglas de representación política

En el documento, el partido recordó que el actual modelo de representación legislativa se configuró mediante reformas aprobadas durante gobiernos anteriores.

Como antecedente, mencionó que en 1996, durante la administración de Ernesto Zedillo, se establecieron límites constitucionales a la sobrerrepresentación por partido político.

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Posteriormente, en 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, se modificó la legislación electoral y se eliminó la disposición que equiparaba a las coaliciones con un solo partido para efectos de esos límites. Según Morena, estas reglas se encuentran vigentes desde 2009.

La dirigencia también recordó el Pacto por México de 2012, mediante el cual las cúpulas del PRI, PAN y PRD acordaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto una serie de reformas que incluyeron modificaciones electorales.

Morena recuerda rechazo de la oposición a la reforma electoral de 2022

Otro de los argumentos del posicionamiento se refiere a la iniciativa de reforma electoral presentada en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Morena sostuvo que el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de aquella propuesta, cuyo objetivo, de acuerdo con el partido, era establecer una mayor correspondencia entre los votos ciudadanos y la integración del Congreso.

El documento también cuestiona que algunas fuerzas políticas que rechazaron aquella modificación ahora planteen cambiar los criterios de representación aplicados en las elecciones recientes.

📌📰 El CEN de @PartidoMorenaMx comparte el siguiente posicionamiento: La Constitución establece las reglas de la democracia: MORENA https://t.co/E5J8jHJehu — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 26, 2026

Partido defiende resolución sobre diputaciones de 2024

Morena señaló que, durante el proceso electoral de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la asignación de diputaciones conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Asimismo, recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el criterio de contabilizar los límites de representación por partido político y no por coalición, con base en precedentes electorales.

El partido consideró que las autoridades deben aplicar las reglas vigentes y sostuvo que cualquier transformación del sistema electoral debe realizarse mediante los procedimientos establecidos en la Constitución.

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