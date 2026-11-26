Con calles inundadas, oleaje que alcanza las vialidades y afectaciones en tramos carreteros, así amaneció este jueves Ciudad del Carmen, donde los efectos del frente frío número 8 mantienen condiciones de riesgo para automovilistas y habitantes de las zonas cercanas a la costa.

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Durante la madrugada, el incremento del nivel del agua en la caleta de Ciudad del Carmen, acompañado de las lluvias, provocó el desbordamiento e inundación de parte de una avenida. La situación también se reportó en el malecón costero, mientras que en la carretera federal Ciudad del Carmen–Puerto Real, entre los kilómetros 31 y 32, el agua del Golfo de México invade parte del pavimento y arrastra arena, basura y diversos objetos, lo que dificulta la circulación e incrementa el riesgo de derrapes y accidentes.

En el tramo entre el Faro Xicalango y la caseta del Puente Zacatal, las olas cruzan la carpeta asfáltica y arrastran basura.

Otro punto de preocupación se encuentra en el tramo Faro Xicalango–Puente Zacatal, donde el constante impacto de las olas ha provocado erosión en los márgenes de la carretera. El deterioro de las orillas representa un peligro adicional para los automovilistas, por lo que se recomienda reducir la velocidad, mantener las luces encendidas, guardar distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas.

La SICT realiza trabajos de limpieza por acumulación de arena en dos tramos carreteros. / Especial

Por otra parte, cuadrillas del Centro SICT Campeche realizan trabajos de limpieza en dos tramos carreteros afectados por la acumulación de arena. Las labores se desarrollan en la carretera del límite entre Tabasco y Campeche hacia Zacatal, del kilómetro 160+000 al 163+000, así como en el tramo Ciudad del Carmen–Puerto Real, del kilómetro 32+000 al 33+000.

El Centro SICT exhortó a los usuarios de estas vías a conducir con precaución, respetar los señalamientos de protección de obra y atender las indicaciones del personal de tránsito, mientras persistan las afectaciones ocasionadas por el frente frío, que mantiene complicaciones en distintos puntos de la zona costera de la Isla.

JGH