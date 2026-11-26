Un buque petrolero que transportaba aproximadamente 7 mil toneladas de diésel volcó frente a las costas de Ibiza, España, dejando un tripulante muerto y seis heridos, informaron las autoridades españolas este jueves 26 de noviembre de 2026.

El Med Emre, una embarcación con bandera de Malta, sufrió el accidente durante la noche del miércoles 25 de noviembre, cuando realizaba un viaje entre Algeciras y Barcelona.

Los 17 integrantes de la tripulación fueron rescatados mediante un operativo coordinado por Salvamento Marítimo. Sin embargo, uno de los marineros falleció posteriormente en el hospital.

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia ante la posibilidad de una fuga de combustible que afecte el ecosistema marino de las Islas Baleares.

¿Qué ocurrió con el petrolero Med Emre frente a Ibiza?

El Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia recibió una llamada de emergencia alrededor de las 22:30 horas del miércoles.

Minutos después, la tripulación informó que el buque presentaba una vía de agua y una inclinación cercana a los 90 grados.

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Inicialmente se reportó su hundimiento, pero una inspección aérea confirmó que el petrolero permanecía volcado, con el casco parcialmente sumergido y todavía a flote.

La embarcación fue localizada a unas 19 millas náuticas al noroeste de Ibiza, lo que permite realizar operaciones de recuperación desde la superficie.

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido determinadas.

¿Existe riesgo de derrame de diésel en las costas de Ibiza?

Las autoridades españolas desplegaron medios aéreos y marítimos para evaluar posibles daños ambientales.

Entre las embarcaciones movilizadas se encuentra el Clara Campoamor, especializado en operaciones de salvamento y control de contaminación.

🚨 TÜRK İŞLETMELİ TANKERİN ALABORA OLDUKTAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI İspanya'nın İbiza Adası açıklarında su alarak alabora olan Malta bayraklı, Türk işletmeli MED EMRE isimli petrol ve kimyasal ürün tankerinin havadan kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 120 metre uzunluğundaki tankerin tamamen ters döndüğü ve sualtı gövdesinin deniz yüzeyinde kaldığı görülüyor. İlk saatlerde geminin battığı bildirilmişti. Ancak İspanyol deniz arama kurtarma teşkilatı Salvamento Marítimo, tankerin İbiza'nın yaklaşık 19 deniz mili kuzeybatısında alabora olmuş halde bulunduğunu doğruladı. Algeciras Limanı'ndan Barselona'ya seyreden ve ilk açıklamalara göre yaklaşık 7 bin ton yakıt taşıyan gemideki 17 mürettebattan biri hayatını kaybederken 16 denizci sağ kurtarıldı. İstanbul merkezli YMN Tanker Deniz İşletmeciliği tarafından işletilen 8.270 DWT kapasiteli tanker, 2019 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşa edilmişti. İspanyol makamları, olası deniz kirliliğine karşı ulusal acil durum planını ikinci seviyede devreye soktu. Geminin su almasına neden olan teknik arıza veya hasar henüz açıklanmadı. Hayatını kaybeden denizcinin ailesine ve tüm denizcilik camiamıza başsağlığı diliyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. #TheMaritimeVoice #MedEmre #Denizcilik #Akdeniz #MaritimeNews — The Maritime Voice (@MaritimeVoice) November 26, 2026

Aunque se detectaron pequeñas irisaciones en la superficie marina, hasta los primeros reportes de este jueves no se había confirmado un derrame del cargamento de diésel.

El Gobierno español activó medidas preventivas ante la posibilidad de contaminación marítima.

La vigilancia se mantiene debido a la importancia ambiental de las aguas de Ibiza, cuyo entorno marino forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1999.

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