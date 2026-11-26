Un buque petrolero que transportaba aproximadamente 7 mil toneladas de diésel volcó frente a las costas de Ibiza, España, dejando un tripulante muerto y seis heridos, informaron las autoridades españolas este jueves 26 de noviembre de 2026.
El Med Emre, una embarcación con bandera de Malta, sufrió el accidente durante la noche del miércoles 25 de noviembre, cuando realizaba un viaje entre Algeciras y Barcelona.
Los 17 integrantes de la tripulación fueron rescatados mediante un operativo coordinado por Salvamento Marítimo. Sin embargo, uno de los marineros falleció posteriormente en el hospital.
Las autoridades activaron los protocolos de emergencia ante la posibilidad de una fuga de combustible que afecte el ecosistema marino de las Islas Baleares.
¿Qué ocurrió con el petrolero Med Emre frente a Ibiza?
El Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia recibió una llamada de emergencia alrededor de las 22:30 horas del miércoles.
Minutos después, la tripulación informó que el buque presentaba una vía de agua y una inclinación cercana a los 90 grados.
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Inicialmente se reportó su hundimiento, pero una inspección aérea confirmó que el petrolero permanecía volcado, con el casco parcialmente sumergido y todavía a flote.
La embarcación fue localizada a unas 19 millas náuticas al noroeste de Ibiza, lo que permite realizar operaciones de recuperación desde la superficie.
Hasta el momento, las causas del accidente no han sido determinadas.
¿Existe riesgo de derrame de diésel en las costas de Ibiza?
Las autoridades españolas desplegaron medios aéreos y marítimos para evaluar posibles daños ambientales.
Entre las embarcaciones movilizadas se encuentra el Clara Campoamor, especializado en operaciones de salvamento y control de contaminación.
Aunque se detectaron pequeñas irisaciones en la superficie marina, hasta los primeros reportes de este jueves no se había confirmado un derrame del cargamento de diésel.
El Gobierno español activó medidas preventivas ante la posibilidad de contaminación marítima.
La vigilancia se mantiene debido a la importancia ambiental de las aguas de Ibiza, cuyo entorno marino forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1999.
IO