Todo parece indicar que las cosas en La Granja VIP, se están poniendo muy cardiacas, pues cada vez los participantes hacen mejores estrategias para sacar a sus rivales.

Tras una noche muy polémica en la Asamblea de Nominación, ‘Mono’, Niurka, Manelyk y Kevyn ‘Bicolor’, son los granjeros que están en riesgo de salir el próximo domingo.

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¿Cómo van las votaciones tras la Asamblea de Nominación?

Aunque nada está escrito, en redes sociales se ha comenzado a especular quienes podrían ser los que tienen más probabilidades de quedar eliminados. De acuerdo con una encuesta que no es oficial, hecha por el sitio ‘Vaya de Vaya’, ‘Mono’ Osuna es el próximo granjero en salir del reality.

Cabe mencionar que todavía quedan algunas jugadas por mostrarse, pues el día de hoy jueves 26 de noviembre, se llevará a cabo el Juego de la Salvación, donde uno de los participantes saldrá de la placa de nominados y podrá subir a otro granjero.

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Por el momento, te dejamos los porcentajes de las votaciones, según la encuesta hecha en redes sociales:

Kevyn ‘Bicolor’: 28%

Niurka: 26%

Manelyk: 26%

‘Mono’ Osuna: 20%

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