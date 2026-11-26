De nueva cuenta las redes sociales nos han regalado un momento muy divertido, luego de que una mujer falló en su intento de descubrir una infidelidad por parte de su marido, el video ya es tendencia en redes sociales.

En el material que ha comenzado a circular en las redes sociales, se puede ver a la mujer llegando a un hotel, esto después de que rastreó la ubicación de su pareja en tiempo real.

Noticia Destacada Alan Tacher y el chef de Despierta América se agarran a golpes por una supuesta infidelidad

La mujer estaba pensado que ya había encontrado a su pareja en plena infidelidad, por lo que iba con toda la actitud de enfrentarlo y reclamarle, pero al llegar a la reja, encontró a su marido jugando futbol con sus amigos en la cancha que estaba enfrente.

En el audio del video se puede escuchar que la mujer le reclama: "¡Me mandaste aquella ubicación, dentro del motel, hasta me estoy sintiendo mal!", mientras que el hombre que estaba dentro de la cancha de futbol, le responde de la siguiente forma:

Noticia Destacada Revelan video de Paola Dalay y César Romo besándose cuando todavía estaba con José Eduardo Derbez

"¿Qué motel, mujer? Sí estoy aquí jugando fútbol, ¿no te dije que iba a venir a jugar, mujer?"

Sin embargo, la mujer le siguió haciendo reclamos a su pareja, por lo que el hombre le contestó de forma tajante que le estaba haciendo pasar una vergüenza.

“¡Ya te dije que venía! ¡Qué diablos de vergüenza es esta para pasarla! ¡Qué dentro de un motel, estoy aquí en el campo! ¡Vas a manchar mi imagen!”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal