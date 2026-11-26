El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pidió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, poner fin a la agresión militar contra territorios europeos, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita terminar la guerra en Ucrania.

A través de su plataforma Truth Social, este jueves 26 de noviembre de 2026, el mandatario estadounidense reveló detalles de las conversaciones que sostuvo con Putin durante su reciente encuentro en China.

Trump afirmó que existe una posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Moscú y Kiev en el corto plazo, aunque no presentó detalles sobre una propuesta concreta ni anunció avances definitivos en las negociaciones.

¿Qué pidió Donald Trump a Vladímir Putin sobre la guerra en Ucrania?

El mandatario explicó que durante su reunión con Putin, celebrada la semana pasada en China, insistió en la necesidad de frenar las acciones militares rusas en Europa.

Trump sostuvo que una reducción de las hostilidades podría facilitar un entendimiento entre Rusia y Ucrania.

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Asimismo, expresó su confianza en que las conversaciones permitan alcanzar una solución diplomática.

El presidente estadounidense también hizo referencia al número de personas que mueren cada mes como consecuencia del conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Sin embargo, no precisó qué territorios europeos incluyó en su petición ni cuáles serían las condiciones para un eventual acuerdo de paz.

Trump y la OTAN piden a Rusia evitar una expansión de la guerra

Las declaraciones se produjeron después de que Trump recibiera el miércoles 25 de noviembre al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

Durante el encuentro, ambos abordaron la situación en Ucrania y coincidieron en la necesidad de evitar acciones que puedan extender el conflicto hacia otros territorios.

De acuerdo con un pronunciamiento conjunto, Trump y Rutte destacaron la importancia de alcanzar una solución pacífica lo antes posible.

El presidente estadounidense también informó al dirigente de la OTAN sobre sus conversaciones recientes con Putin.

Rusia rechaza propuesta europea de tregua invernal

Pese al optimismo expresado por Trump, el Kremlin rechazó este jueves la propuesta de una tregua invernal planteada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La iniciativa europea contemplaba detener los ataques contra infraestructura energética y facilitar la exportación de cereales a través del mar Negro.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, calificó la propuesta como un ultimátum y sostuvo que Rusia continuará defendiendo sus intereses nacionales.

La postura de Moscú mantiene las diferencias entre las partes sobre las condiciones necesarias para alcanzar un alto el fuego.

Hasta el momento, no se ha anunciado un acuerdo formal entre Rusia y Ucrania para detener las hostilidades, pese a los llamados de Washington y sus aliados europeos para avanzar hacia una solución negociada.

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