Las cosas se siguen moviendo dentro de La Granja VIP, donde los granjeros han sorprendido a los fans con los cambios en sus alianzas y estrategias, lo que ha ocasionado que varios participantes suban a la placa de nominados.

Recordemos que, el primer nominado fue Julio Camejo, al ser el Legado de Bebeshita, después se sumó Manelyk al perder el Duelo de Nominación, pero las cosas cambiaron para ella cuando ganó el poder del Huevo Dorado.

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Con el poder, la influencer sorprendió al sacar de la placa de nominados a Julio Camejo, tras la Asamblea de Nominación y una noche llena de mucha polémica, los granjeros que están en riesgo de salir son: ‘Mono’ Osuna, Kevyn ‘Bicolor’, Manelyk y Niurka Marcos.

¿Quién gana la Salvación de la semana en La Granja VIP?

Esta noche, los granjeros van a tener la dinámica en donde pueden bloquear a un compañero, mientras que los otros van a disputar el Duelo de la Salvación, donde el ganador va a tener un poder que va a cambiar por completo el rumbo de la semana en La Granja VIP.

Por el momento, todavía no existe un ganador definido, ya que el duelo se va a disputar hasta esta noche, aunque algunos fans han comenzado a mencionar que podría ganar ‘Mono’ Osuna o Kevyn ‘Bicolor’.

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¿A qué hora ver La Granja VIP?

La transmisión del reality arranca en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y todas las emociones las podrás seguir por la señal de Azteca Uno y en la plataforma de Disney +.

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