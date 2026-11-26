Edgar “N”, alias “Chupón” fue detenido en la ciudad de Cancún por su probable relación del delito de homicidio de un menor de edad ocurrido en el Estado de México.

La detención del hombre se registró en la Supermanzana 97 del municipio de Benito Juárez, cumpliendo una orden de aprehensión.

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Los hechos por los cuales Edgar “N”, fue detenido, ocurrieron el 11 de mayo del 2025 en la colonia Loma Linda de Naucalpan, en donde integrantes de dos familias protagonizaban una riña en la vía pública.

En esos mismos momentos pasaron la víctima y su padre, quien intentó detener la pelea.

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El ahora detenido tras retirarse del lugar, regresó en su vehículo junto a otros dos sujetos, accionando un arma de fuego en contra de las personas que se encontraban en la calle.

Durante esta acción, el menor resultó lesionado por una bala perdida, por lo que fue trasladado a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida.

Tras su detención, el hombre será entregado a los agentes de la FGE del Estado de México para su traslado y puesta a disposición de la autoridad.